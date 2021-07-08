Политика 40 минут назад

Из-за дружбы с Кличко министр Чернышов выступил против Офиса президента, — эксперт

Министр в открытую контактирует с мэром, который конфликтует с центральными властями

Из-за дружбы с Кличко министр Чернышов выступил против Офиса президента, — эксперт Из-за дружбы с Кличко министр Чернышов выступил против Офиса президента, — эксперт

Министр общин и территорий Алексей Чернышов решил открыто выступить против Офиса президента, поддержав своего друга — мэра Киева Виталия Кличко. Об этом заявил в Facebook политический эксперт, блогер Кирилл Сазонов.

Так, Чернышов заявил о постоянных близких контактах со столичным мэром, а также пообещал, что даже если слухи подтвердятся и ему предложат возглавить КГГА, он откажется.

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"В принципе, ничего удивительного. Министр периодически оказывает мэру знаки внимания, принимая участие в заседаниях Ассоциации городов Украины, где заправляет Виталий Владимирович. Но и до назначения министром, еще будучи главой Киевской ОГА, Чернышов крайне лояльно относился к Кличко и пользовался взаимностью", — отметил эксперт.

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Например, в конце 2019 года на крупном международном форуме Чернышов хвалил планы Кличко по созданию Киевской агломерации и даже называл их "достойным мировым примером". Кличко в долгу не оставался, утверждая, что вместе они смогут преодолеть любые вызовы.

Такая позиция выгодна Кличко, ведь она позволяет ему продолжать контролировать столичные потоки и распоряжаться бюджетом по своему усмотрению.

"Виталия Владимировича тут понять можно. А вот Алексея Михайловича — сложно. Не по-государственному как-то получается, не по-министерски", — резюмировал Сазонов.

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