Политика 40 минут назад

Претендующий на пост премьера Чернышов пролоббировал награждение отца орденом, — политолог

Голобуцкий отметил, что его настораживает сам факт извлечения выгоды из служебного положения

Претендующий на пост премьера Чернышов пролоббировал награждение отца орденом, — политолог Претендующий на пост премьера Чернышов пролоббировал награждение отца орденом, — политолог

Отец министра развития общин и территорий Алексея Чернышова был награжден почетным орденом "За заслуги" II степени. Пролоббировал это награждение его сын, которого прочат в премьер-министры Украины, сообщает политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

"Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов пролоббировал награждение своего отца орденом "За заслуги" II степени. Гендиректора ООО "Вестрон" Чернышова Михаила Анатольевича вписали в список на эту награду в указе президента, приуроченном ко Дню Конституции. И дело не столько в ордене", — написал эксперт.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Голобуцкий отметил, что его настораживает сам факт извлечения выгоды из служебного положения. Если же Алексей Чернышов будет назначен премьер-министром Украины, о чем уже сообщали в СМИ, то и полномочий у него прибавится.

"Представляете себе масштабы возможных злоупотреблений, если его наделят полномочиями главы исполнительной власти?! Ведь очевидно, что если сегодня Чернышов выбил награду для отца, то в должности премьера он, скорее всего, не сможет противостоять кумовству и организации распила и дерибана украинского бюджета", — говорится в публикации политолога.

По его мнению, эта должно стать предупреждением для тех, кто принимает решение о выборе кандидатуры будущего премьер-министра.

"Словом, эта история с орденом четко показала двойное дно Чернышова. Он не прошёл испытания властью", — заключил Голобуцкий.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина планирует договориться с Евросоюзом о 5 "безвизах" — Шмыгаль
Украина планирует договориться с Евросоюзом о 5 "безвизах" — Шмыгаль
Минкульт объяснил исключение Киркорова из "черного" списка Украины
Минкульт объяснил исключение Киркорова из "черного" списка Украины
Киркоров исчез из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
Киркоров исчез из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Крах в истории: Кийосаки призывает покупать биткойн

  3. В Лондоне на станции метро прогремел взрыв (ФОТО, ВИДЕО)

  4. Торговля, бары и IT — какую работу стремятся найти украинские студенты

  5. Украина более, чем на треть увеличила экспорт улиток

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...