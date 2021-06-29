Претендующий на пост премьера Чернышов пролоббировал награждение отца орденом, — политолог

Отец министра развития общин и территорий Алексея Чернышова был награжден почетным орденом "За заслуги" II степени. Пролоббировал это награждение его сын, которого прочат в премьер-министры Украины, сообщает политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

"Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов пролоббировал награждение своего отца орденом "За заслуги" II степени. Гендиректора ООО "Вестрон" Чернышова Михаила Анатольевича вписали в список на эту награду в указе президента, приуроченном ко Дню Конституции. И дело не столько в ордене", — написал эксперт.

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Голобуцкий отметил, что его настораживает сам факт извлечения выгоды из служебного положения. Если же Алексей Чернышов будет назначен премьер-министром Украины, о чем уже сообщали в СМИ, то и полномочий у него прибавится.

"Представляете себе масштабы возможных злоупотреблений, если его наделят полномочиями главы исполнительной власти?! Ведь очевидно, что если сегодня Чернышов выбил награду для отца, то в должности премьера он, скорее всего, не сможет противостоять кумовству и организации распила и дерибана украинского бюджета", — говорится в публикации политолога.

По его мнению, эта должно стать предупреждением для тех, кто принимает решение о выборе кандидатуры будущего премьер-министра.

"Словом, эта история с орденом четко показала двойное дно Чернышова. Он не прошёл испытания властью", — заключил Голобуцкий.