Лидер запрещенного "Союза левых сил" получил от СБУ подозрение из-за высказываний на YouTube-канале

Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области сообщило о подозрении в коллаборационизме и оправдании вооруженной агрессии России против Украины лидеру запрещенной ныне партии "Союз левых сил", адвокату и бывшему телеведущему телеканалов NewsOne и КРТ Максиму Гольдарбу. Об этом говорится в сообщениях СБУ и Киевской городской прокуратуры.

"В начале полномасштабного вторжения России он сбежал из Киева и публично поддержал вооруженную агрессию против Украины. Фигурант публиковал прокремлевские сообщения на собственных Telegram- и YouTube-каналах с общей аудиторией более 140 тысяч пользователей", - отмечают в спецслужбе.

По ее оценке, в этих материалах Гольдарб распространял фейковую информацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины и дезинформировал о внутренней обстановке в государстве.

В частности, установлено, что Гольдарб, используя связи с российской журналисткой, размещал на подконтрольном РФ информресурсе интервью, где "умышленно и целенаправленно распространял российские нарративы" о том, что европейские союзники Украины в действительности якобы используют украинцев для сведения счетов с РФ и намерены захватить и разделить между собой земли Западной Украины.

"На своем YouTube-канале фигурант также размещает манипулятивную, искаженную информацию о событиях и исторических фактах, касающихся Украины, продвигает тезисы российской пропаганды о общей истории и героях, активно критикует власть и осуждает нынешний путь развития Украины", - указывают в прокуратуре.

Вину за войну в Украине, по данным следствия, подозреваемый полностью переводит на США и действующие украинские власти, отрицая и оправдывая вооруженную агрессию со стороны России.

Согласно выводам судебных лингвистических экспертиз, содержание и контекст высказываний подозреваемого, распространяемых в видеороликах, указывают на нарушения, предусмотренные частью 6 статьи 111-1 (ведение информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором) и частями 2 и 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

"Поскольку фигурант скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры по установлению его местонахождение и привлечению к ответственности за преступления против нашего государства", - добавляют правоохранители.