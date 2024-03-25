Минюст планирует национализировать имущество экс-министра Табачника

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд против экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника, чтобы конфисковать его имущество в пользу Украины.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Иск Минюста касается введения санкций против Табачника, согласно пункту 1-1 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях", разрешающей конфисковать в государственную собственность активы, принадлежащие физическим или юридическим лицам, или те, над которыми лицо имеет возможность прямо или косвенно распоряжаться.

"22 марта 2024 года Министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях" Табачнику Дмитрию Владимировичу", - говорится в сообщении.

Табачник поддерживает "денацификацию" Украины

Причинами такого решения в Минюсте называют то, что Дмитрий Табачник уехал из страны после Революции Достоинства и сейчас находится на территориях, временно оккупированных Россией. Он поддерживает пропаганду агрессора о "денацификации" Украины и активно помогает в обеспечении оккупационных администраций.

С 2014 года Табачник скрывался от украинского правосудия во временно оккупированном Крыму. Объявлен во всеукраинский розыск летом 2015 года.

Отмечается, что еще до вторжения России он выполнял деструктивные задачи и вел подрывную деятельность против Украины, сотрудничая с российскими спецслужбами.

Во время полномасштабного вторжения России Табачник был привлечен к организации действий оккупационных администраций в Херсонской и Запорожской областях, особенно в сферах здравоохранения и образования, и поддерживал проведение так называемых референдумов.

Арестованное имущество Табачника

9 января 2023 года СБУ арестовала имущество Табачника более чем на 2 млн долларов. В список попали недвижимость, земельные участки и деньги в иностранной валюте.

Среди них:

½ квартиры в исторической части Киева площадью 126 кв. м;

жилой дом площадью более 600 кв. м;

5 земельных участков в элитном коттеджном городке вблизи столицы общей площадью около 1 га;

банковский счёт на 147 тыс. дол.

По данным СБУ, Табачника назначили "советником" руководителя оккупационной администрации во временно захваченной части Запорожской области и включили в местную ячейку кремлевской партии "Единая Россия".

На основании собранных доказательств Табачнику дополнительно уведомлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, что в ноябре прошлого года СБУ сообщила ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В марте текущего года суд заочно назначил 15 лет заключения эксминистру образования и науки Дмитрию Табачнику и 12 лет заключения – эксочителю Государственной регистрационной службы Дмитрию Вороне.