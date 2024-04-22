Суд залишив Коломойського під вартою та знову зменшив розмір застави

Шевченківський районний суд Києва продовжив до 2 червня 2024 року строк тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського, задовольнивши таким чином клопотання сторони обвинувачення. Водночас, суд вкотре постановив зменшити розмір застави – з 2,4 мільярда гривень до 1,96 мільярда гривень, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомила агентству одна зі сторін засідання, суд знову відхилив пропозицію відпустити Коломойського на поруки народного депутата й відмовити в арешті через стан здоровʼя.

Водночас, кореспондент УНІАН повідомляє, що суд зобов'язав начальника Ізолятора тимчасового тримання СБУ забезпечити додержання прав Коломойського щодо отримання належної медичної допомоги, зокрема проведення медичного обстеження й відповідного лікування.

Зазначається також, що прокурор Офісу генерального прокурора Сергій Дем'янчук, який представляє сторону обвинувачення, заявив, що в межах досудового розслідування необхідно й надалі проводити слідчі дії.

У свою чергу, захист Коломойського заявив, що жодних підстав для продовження строку тримання під вартою немає, натомість на волі бізнесмен міг би максимально сприяти проведенню слідчих дій.

Нагадаємо, 28 лютого Шевченківський районний суд продовжив запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою до 25 квітня. Розмір застави тоді було зменшено до 2,4 мільярда гривень.

Загалом заставу для Коломойського змінювали кілька разів. 2 вересня 2023 року Шевченківський райсуд призначив 509 мільйонів гривень, а 16 вересня цей же суд збільшив заставу до 3,9 мільярда гривень. Своєю чергою Київський апеляційний суд 16 листопада зменшив її до 3 мільярдів гривень, 21 грудня – до 2,7 мільярда гривень, а 22 січня – до 2,6 мільярда гривень.

Справа Коломойського

Ігорю Коломойському за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки інкримінують шахрайство та легалізацію у 2013-2020 роках 570 мільйонів гривень шляхом їх виведення за кордон з використанням підконтрольної банківської інфраструктури.

Крім того, бізнесмена підозрюють в незаконному заволодінні в 2013-2014 роках 5,8 мільярда гривень шляхом фіктивного внесення готівки до каси "Приватбанку", співвласником якого він був. Як вважає слідство, внаслідок підробки документації кошти банку зараховувалися на особистий рахунок Коломойського.

2 вересня 2023 року Шевченківський райсуд відправив бізнесмена під варту з можливістю вийти під заставу в 509 мільйонів гривень, чого він робити не став і був поміщений у ізолятор Служби безпеки України в Києві.

У справі Національного антикорупційного бюро щодо Коломойського йому та ще пʼятьом людям було оголошено про підозру в заволодінні коштами "Приватбанку" на понад 9,2 мільярда гривень. Однак апеляційний суд закрив усі провадження у цій справі через завершення строку розслідування.

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