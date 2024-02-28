Коломойскому в очередной раз уменьшили размер залога и продлили содержание под стражей

Шевченковский райсуд Киева продлил еще на два месяца - до 25 апреля - пребывание бизнесмена Игоря Коломойского под стражей и уменьшил размер залога - до 2,4 млрд гривен.

Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак, передает "Суспільне".

В частности, адвокат заявил, что вносить залог Коломойский не будет. Также адвокаты попросили о немедленном медицинском обследовании своего подопечного.

"Продлили содержание под стражей на два месяца до 25 апреля. Залог уменьшили до 2,4 миллиарда гривен. Игорь Валерьевич не будет вносить залог. Также суд вынес отдельное решение. Указал, чтобы прокурор провел надлежащее медицинское обследование. Возложил эту обязанность на прокурора. Немедленно", - заявил адвокат.

Напомним, 22 января Шевченковский районный суд продлил меру пресечения олигарху Коломойскому в виде содержания под стражей до 2 марта. Размер залога тогда составлял 2 млрд. 650 млн. грн. В общем, залог для Коломойского меняли несколько раз. 2 сентября 2023 Шевченковский райсуд назначил 509 млн грн, а 16 сентября этот же суд увеличил залог до 3,9 млрд гривен. В свою очередь Киевский апелляционный суд 16 ноября уменьшил его до 3 млрд грн, 21 декабря – до 2,7 млрд гривен, а 22 января – до 2 млрд 650 млн грн.

Дело Коломойского

Игорю Коломойскому по материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности инкриминируют мошенничество и легализацию в 2013-2020 годах 570 млн. грн. путем их вывода за границу с использованием подконтрольной банковской инфраструктуры.

Кроме того, бизнесмена подозревают в незаконном завладении в 2013-2014 годах 5,8 млрд грн путем фиктивного внесения наличных денег в кассу "Приватбанка", совладельцем которого он был. Как считает следствие, в результате подделки документации средства банка зачислялись на личный счет Коломойского.

2 сентября 2023 Шевченковский райсуд отправил бизнесмена под стражу с возможностью выйти под залог в 509 млн грн, чего он делать не стал и был помещен в изолятор Службы безопасности Украины в Киеве.

По делу Национального антикоррупционного бюро в отношении Коломойского ему и еще пяти людям было объявлено о подозрении в завладении средствами "Приватбанка" более чем на 9,2 млрд грн. Однако апелляционный суд закрыл все производства по этому делу по истечении срока расследования.

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