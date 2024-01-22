Суд продлил арест Коломойскому до 2 марта

22 января Шевченковский районный суд продлил меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей до 2 марта. Однако Коломойский по-прежнему может выйти под залог. Его размер составляет 2 млрд. 650 млн. грн. Ранее он составлял 2,7 млрд грн.

Об этом сообщил корреспондент "Укринформа".

Отмечается, что прокуратура просила продлить арест бизнесмена на два месяца, в то время как адвокаты настаивали на избрании другой меры пресечения, не связанной с пребыванием за решеткой. Защита предлагала перевести бизнесмена под домашний арест в селе Никольское-на-Днепре Днепропетровской области из-за неудовлетворительного состояния здоровья бизнесмена.

Сам Коломойский на заседании заявил, что у него обострились хронические болезни.

"У меня появилась сердечная проблема, которая, может быть, раньше и была, но не в такой острой форме. Сейчас она нуждается в дополнительном обследовании, минимум 3 программы, которые нужно сделать", - рассказал бизнесмен.

Дело Коломойского

Игорю Коломойскому по материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности инкриминируют мошенничество и легализацию в 2013-2020 годах 570 млн. грн. путем их вывода за границу с использованием подконтрольной банковской инфраструктуры.

Кроме того, бизнесмена подозревают в незаконном завладении в 2013-2014 годах 5,8 млрд грн путем фиктивного внесения наличных денег в кассу "Приватбанка", совладельцем которого он был. Как считает следствие, в результате подделки документации средства банка зачислялись на личный счет Коломойского.

2 сентября Шевченковский райсуд отправил бизнесмена под стражу с возможностью выйти под залог в 509 млн. грн., чего он делать не стал и был помещен в изолятор Службы безопасности Украины в Киеве.

По делу Национального антикоррупционного бюро в отношении Коломойского ему и еще пяти людям было объявлено о подозрении в завладении средствами "Приватбанка" более чем на 9,2 млрд грн. Однако апелляционный суд закрыл все производства по этому делу по истечении срока расследования.