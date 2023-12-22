Коломойскому снова уменьшили размер залога

Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога для бизнесмена Игоря Коломойского на 300 млн гривен. Соответствующее решение было принято 21 декабря, сообщает Liga.net.

Таким образом, размер залога теперь составляет 2,7 млрд. гривен. В то же время срок меры пресечения в виде содержания под стражей не изменился – Коломойский будет находиться под арестом по меньшей мере до 26 января 2024 года.

Залог для Коломойского меняли несколько раз. 2 сентября Шевченковский райсуд назначил 509 млн грн, а 16 сентября этот же суд увеличил залог до 3,9 млрд гривен. В свою очередь Киевский апелляционный суд 16 ноября уменьшил его до 3 млрд грн, и теперь – до 2,7 млрд гривен.

Дело Коломойского

Игорю Коломойскому по материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности инкриминируют мошенничество и легализацию в 2013-2020 годах 570 млн грн путем их вывода за границу с использованием подконтрольной банковской инфраструктуры.

Кроме того, бизнесмена подозревают в незаконном завладении в 2013-2014 годах 5,8 млрд грн путем фиктивного внесения наличных денег в кассу "Приватбанка", совладельцем которого он был. Как считает следствие, в результате подделки документации средства банка зачислялись на личный счет Коломойского.

2 сентября Шевченковский райсуд отправил бизнесмена под стражу с возможностью выйти под залог в 509 млн грн, чего он делать не стал и был помещен в изолятор Службы безопасности Украины в Киеве.

По делу Национального антикоррупционного бюро касательно Коломойского ему и еще пяти людям было объявлено о подозрении в завладении средствами "Приватбанка" более чем на 9,2 млрд грн. Однако апелляционный суд закрыл все производства по этому делу из-за истечения срока расследования.