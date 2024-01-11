Компанию Коломойского подозревают в краже электроэнергии более чем на 700 млн грн

НАБУ и САП разоблачили схему завладения электрической энергией ЧАО "НЕК "Укрэнерго" трейдером ООО "Юнайтед Энерджи", связанной с олигархом Игорем Коломойским, и легализации полученных от ее продажи средств на сумму свыше 716 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в марте 2022 года ООО "Юнайтед Энерджи", к тому времени один из крупнейших в Украине трейдеров, закупило у ЧАО "НЕК "Укрэнерго" электрическую энергию на сумму свыше 716 млн грн.

"Несмотря на имеющуюся задолженность компании перед обществом, руководитель соответствующего департамента "Укрэнерго" не остановил продажу. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры", - отметили в НАБУ.

В дальнейшем электроэнергию продали реальным участникам рынка, а полученные средства вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы, также являющегося бизнес-партнером участника дела НАБУ и САП о хищении средств "ПриватБанка".

"Деньги за поставленную электроэнергию ЧАО "НЕК" Укрэнерго" так и не получило. Когда же обратилось в банк-гарант с требованием о погашении задолженности, получило отказ", - подчеркнули в НАБУ.

О подозрении сообщили 4 лицам: организатору схемы, директору департамента ЧАО "НЭК "Укрэнерго", председателю правления коммерческого банка и директору частной компании.

Также на средства в сумме более 700 млн. грн. на счетах привлеченных к схеме компаний наложен арест.

Ранее НАБУ сообщило о подозрении трем лицам в нанесении более 176 миллионов гривен ущерба государственному энергопроизводителю "Центрэнерго" в результате нарушения соглашения о продаже им электроэнергии трейдинговой компании "Юнайтед Энерджи", которое связывается с бизнесменом Игорем Коломойским.