НАБУ сообщило о подозрении экс-функционерам "Центрэнерго" и руководителю компании Коломойского: в чем суть дела

Национальное антикоррупционное бюро 4 мая сообщило о подозрении трем лицам в нанесении более 176 миллионов гривен ущерба государственному энергопроизводителю "Центрэнерго" в результате нарушения соглашения о продаже им электроэнергии трейдинговой компании "Юнайтед Энерджи", которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.

Как говорится в сообщении бюро, фигурантами являются бывший член дирекции "Центрэнерго" и его пособники – экс-начальник департамента ПАО и руководитель частной компании, которым инкриминируют часть 2 статьи 364 и часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса. Поскольку местонахождение бывших должностных лиц "Центрэнерго" не установлено, о подозрении им сообщили заочно.

По данным следствия, в 2020 году "Центрэнерго" заключило соглашение о продаже электроэнергии ООО "Юнайтед Энерджи", одержавшим победу на соответствующем аукционе. Из-за неотбора законтрактованной по этим соглашениям электроэнергии компания-победитель должна была заплатить штраф.

Однако во избежание этого, как указывает НАБУ, с ПАО задним числом были заключены дополнительные соглашения: из основных соглашений исключили положения о разрешенных пределах отклонения от объемов отъема электроэнергии.

Такие изменения позволили упомянутому ООО отбирать любой объем электроэнергии, несмотря на то, что по условию проведенных аукционов отбор договорного объема электроэнергии должен был быть гарантирован. В результате этих действий "Центрэнерго" недополучило доход в 176,8 миллиона гривен.

Напомним, что "Центрэнерго" с лета 2019 по февраль 2021 года управлял менеджмент, лояльный Коломойскому. В частности, как сообщалось ранее, энергогенерирующая компания заключила тогда ряд сомнительных соглашений с подконтрольными ему структурами, которые касались, в частности, перепродажи ей с наценкой угля и газа, продажи ею электроэнергии "Юнайтед Энерджи" по заниженной цене, за которую та к тому же задолжала сотни миллионов гривен.

Кроме того, оказалось, что "Юнайтед Энерджи" купила у "Центрэнерго" золошлака на 840 миллионов гривен, но почти ничего за это не уплатила фактически. В апреле 2021 года, после смены руководства "Центрэнерго", сообщалось о расследовании Службой безопасности Украины дела о нанесении ущерба на 225 миллионов гривен из-за продажи компанией электроэнергии по заниженным ценам: тогда спецслужба провела обыски в офисе Коломойского в бизнес-центре Millenium в Киеве.

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