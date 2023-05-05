НАБУ оголосило підозру ексфункціонерам "Центренерго" та керівнику компанії Коломойського: в чому суть справи

Національне антикорупційне бюро 4 травня повідомило про підозру трьом особам у завданні понад 176 мільйонів гривень збитків державному енерговиробнику "Центренерго" внаслідок порушення угоди про продаж ним електроенергії трейдинговій компанії "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Як ідеться у повідомленні бюро, фігурантами є колишній член дирекції "Центренерго" та його пособники - ексначальник департаменту ПАТ та керівник приватної компанії, яким інкримінують частину 2 статті 364 та частину 1 статті 366 Кримінального кодексу. Оскільки місцеперебування колишніх посадовців "Центренерго" не встановлене, про підозру їм повідомили заочно.

За даними слідства, у 2020 році "Центренерго" уклала угоду про продаж електроенергії ТОВ "Юнайтед Енерджі", що отримало перемогу на відповідному аукціоні. Через невідбір законтрактованої за цими угодами електроенергії компанія-переможець мала сплатити штраф.

Однак для уникнення цього, як вказує НАБУ, з ПАТ заднім числом було укладено додаткові угоди: з основних угод виключили положення про дозволені межі відхилення від обсягів відібрання електроенергії.

Такі зміни дозволили згаданому ТОВ відбирати будь-який обсяг електроенергії, незважаючи на те, що за умовою проведених аукціонів відібрання договірного обсягу електроенергії мало бути гарантоване. У результаті цих дій "Центренерго" недоотримало дохід у 176,8 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що "Центренерго" з літа 2019 до лютого 2021 року управляв менеджмент, лояльний Коломойському. Зокрема, як повідомлялося раніше, енергогенеруюча компанія уклала тоді низку сумнівних угод з підконтрольними йому структурами, які стосувалися, зокрема, перепродажу з їй націнкою вугілля та газу, продажу нею електроенергії "Юнайтед Енерджі" по заниженій ціні, за яку та до того ж заборгувала сотні мільйонів гривень.

Крім того, виявилося, що "Юнайтед Енерджі" купила в "Центренерго" золошлаку на 840 мільйонів гривень, але практично нічого за це не сплатила фактично. В квітні 2021 року, після зміни керівницва "Центренерго", повідомлялося про розслідування Службою безпеки України справи про завдання збитків на 225 мільйонів гривень через продажі компанією електроенергії за заниженими цінами: тоді спецслужба провела обшуки в офісі Коломойского у бізнес-центрі Millenium в Києві.

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