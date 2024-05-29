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Приватизувати націоналізоване: чи зможе ФДМУ продати конфісковану частку мережі Shell
Фонд держмайна хоче продати конфісковану частку мережі АЗС Shell. Проте це важко буде зробити поки глобальна компанія Shell вважає конфіскацію активів незаконною та судиться з українською владою. До того ж Арешт стосується не всієї мережі АЗС, а лише частини акцій компанії власника мережі. Тож щоб керувати компанією сторонам доведеться шукати компроміс.
Фонд державного майна у квітні отримав в управління 49% мережі автозаправних станцій Shell в Україні. Цю частку суд конфіскував за поданням Міністерства юстиції, через те, що мережа була пов’язана з російським олігархом та колишнім топменеджером “Роснєфті” Едуардом Худайнатовим. Невдовзі після передачі в управління в ФДМУ заявили про намір продати цей актив на відкритому аукціоні. А 22 травня голова ФДМУ Віталій Коваль заявив, що активом зацікавилися не лише українські, але й закордонні компанії. Проте він був би радий, якби арештовану частку викупила глобальна Shell.
Проте в глобальній Shell не погоджуються з арештом частки активів та продовжують судитися з українською владою за арештовані активи. І судова справа може затягнутися на роки.
Мережа Shell в Україні нараховує 131 АЗС. Нею керує компанія “Альянс Холдинг”, що була створена у 2007 році, як спільне підприємство між глобальною компанією Shell (51%) та "Альянс Ойл Україна" (49%). Перша взяла на себе управління мережею, а друга - ексклюзивне забезпечення її нафтопродуктами. Українська компанія “Альянс Холдинг” належить нідерландській Cicerone Holding, і основна суперечність в судах виникла щодо того, хто є власником цієї компанії.
За твердженням Міністерства юстиції та рішенням українських судів, російський олігарх Худайнатов володіє 100% акцій LLC “Independent Petroleum Company-Holdings”, котра повністю володіє компанією, IPS (Independent Petroleum Company) Holdings CY Limited. Остання повністю володіє компанією Daumier Investments Limited. Daumier Investments Limited є власником 100% Geltome Ltd, котра повністю володіє компанією Sauthonia Holdings Ltd, а та є власником 100% Todwick Holdings Ltd. А Todwick Holdings Ltd є власником 49% акцій Cicerone Holding. Володіння російським олігархом частки в компанії, яка опосередковано управляє мережею АЗС в Україні й стало підставою для арешту активів.
В Shell заперечують, що наразі Худайнатов володіє цим активом. У 2022 році Shell викупила частку партнера, але не публікувала жодних повідомлень з цього приводу, оскільки "не бачила в цьому необхідності".
Згідно з рішенням Палати з питань підприємництва Апеляційного суду Амстердама, 22 грудня 2022 року Shell та Cicerone уклали угоду, за якою Cicerone випустила для Shell 62,2 тисячі нових акцій загальною вартістю 12,7 мільйона доларів, в результаті чого частка Shell зросла з 51% до 71,03%, а іншого акціонера, представленого згаданою мальтійською Todwick Holdings, — впала з 49% до 28,97%. А 21 червня вже 2023 року суд дозволив випустити для Shell ще 1,57 мільйона акцій Cicerone, проти чого виступала Todwick. В результаті цього частка Shell зросла до 97,44%, а Todwick - впала до 2,56%.
В цих умовах арештована міноритарна частка, компанії, яка управляє мережею АЗС навряд чи може зацікавити глобальних західних гравців. Крім цього суди з глобальною компанією можуть змусити втриматись від торгів і українських інвесторів.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
З іншого боку — за час повномасштабної війни держава змогла напрацювати досвід управління активами, які конфіскували в підсанкційних росіян та колаборантів. В галузі видобутку та перероблення нафти, а також реалізації нафтопродуктів арештованими активами доволі успішно управляє державна компанія “Укрнафта”. Наразі ця компанія вже контролює до 700 АЗС на всій території України, а участь в управління українською преміуммережею Shell дало б можливість держхолдингу значно посилити свій вплив на ринку.
Проблемний актив
На думку директора консалтингової групи “А-95” Сергія Куюна, поспішати з викупом конфіскованої мережі АЗС точно ніхто не буде. З одного боку, в Україні триває повномасштабна війна і це утримуватиме від участі в торгах іноземні компанії, з іншого — глобальна компанія Shell не визнає рішення щодо націоналізації та продовжує оскаржувати його в судах.
Він зазначає, що глобальна компанія Shell наразі є найбільш мотивованою щодо викупу конфіскованої частки в українському активі. Водночас бізнес може зацікавити й інші компанії, оскільки Shell є досить непоганим партнером з хорошими традиціями корпоративного управління. В конкурсі можуть взяти участь перед усім українські компанії.
Разом з цим в українських реаліях мережа має доволі низьку прибутковість, оскільки прозорій компанії, що платить усі податки та продає куплене задорого якісне пальне, важко конкурувати з компаніями, які через оптимізацію податків можуть продавати таке ж пальне за ціною на 7 грн/л дешевше.
Засновник групи компаній “Прайм” Дмитро Льоушкін, який зараз торгує пальним в гурті вважає, що Shell з високою ймовірністю викупить свій арештований актив в Україні. За словами бізнесмена, цінність цієї мережі полягає не стільки в прибутковості її АЗС, скільки в локаціях де ці АЗС розміщені.
Можливі компроміси
Поки перспектива продажу частки Shell є досить віддаленою, ФДМУ нічого не робитиме в плані управління компанією. Хоча в Україні є схожий приклад, коли держава брала участь в управлінні націоналізованими та конфіскованими активами.
Одним з прикладів є “Укрнафта”, яку до повномасштабної війни контролював бізнесмен Ігор Коломойський. Восени 2022 його частку націоналізували та передали в управління Міноборони, а потім підприємство очолив новий менеджмент, якому вдалося досить ефективно налагодити роботу компанії. У 2024 “Укрнафті” передали в управління конфісковану у проросійського політика Віктора Медведчука мережу АЗС Glusco, та продовжують передавати в управління інші конфісковані активи паливного ритейлу, що загалом посилює позиції держави на паливному ринку. Тож не виключено, що на час невизначеності влада може піти тим самим шляхом і передати Укрнафті арештовані активи Shell. Але на відміну від Коломойського, який зараз в СІЗО, та Медведчука, якого виміняли на полонений військових, Shell — глобальна західна компанія з хорошою репутацією та не менш хорошими юристами.
Аналітик консалтингової компанії “Нафторинок” Олександр Сіренко каже, що на час невизначеності щодо арештованих активів компанія Shell та українська влада могли б досягти компромісу: замість того щоб взяти арештовані активи в управління, “Укрнафта” могла б постачати туди пальне.
Експерт зауважує, що Фонд державного майна поки що не вмішується в управління мережею Shell в Україні, але ситуація може змінитися. І сценарій з управлінням “Укрнафти”, яка консолідувала управління конфіскованими АЗС є дуже ймовірний. Тому варіант з компромісом був би вигідним обом сторонам.
З іншого боку, можливим є варіант, коли сторони за домовленістю просто розділять спірні активи. В такому випадку Shell збереже частину АЗС, а інша частина потрапить в управління ФДМУ і вже не буде обтяжена судами. В цьому випадку продаж таких активів може зацікавити не лише українські мережі АЗС, але й гравців на гуртовому ринку пального, які через посилення конкуренції все більше дивляться в бік власних мереж АЗС, що дозволить отримати гарантований збут.