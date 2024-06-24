Готує до продажу: Фонд держмайна завершив націоналізацію компанії "Альянс-Україна"

Фонд державного майна України (ФДМУ) завершив процес реєстрації права власності держави на 100% частку у статутному капіталі ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна".

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Про це написав голова ФДМУ Віталій Коваль.

Активи компанії оцінюються у понад 450 мільйонів гривень. Наступним етапом стане підготовка нафтотрейдера до продажу.

"Фонд державного майна завершив процес реєстрації права власності держави на 100% частки у статутному капіталі ТОВ Нафтова компанія "Альянс-Україна". Наступний етап – підготувати нафтотрейдера, активи якого оцінюються у понад 450 млн грн, до продажу. Націоналізовану компанію передали Фонду держмайна після відповідного рішення ВАКС", - повідомив Коваль.

За повідомленням Коваля, наразі в управлінні ФДМУ перебувають 788 активів 49 підсанкційних груп та осіб і фонд активно працює над їх реалізацією.

Кошти, отримані від продажу такого майна, спрямовуватимуться до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для фінансування проєктів відновлення України.

Передача націоналізованої компанії Фонду держмайна відбулася за рішенням Вищого антикорупційного суду України (ВАКС).

Продаж конфіскованих активів

Фонд держмайна хоче продати конфісковану частку мережі АЗС Shell. Проте це важко буде зробити поки глобальна компанія Shell вважає конфіскацію активів незаконною та судиться з українською владою. До того ж Арешт стосується не всієї мережі АЗС, а лише частини акцій компанії власника мережі. Тож щоб керувати компанією сторонам доведеться шукати компроміс.

Фонд державного майна у квітні отримав в управління 49% мережі автозаправних станцій Shell в Україні. Цю частку суд конфіскував за поданням Міністерства юстиції, через те, що мережа була пов’язана з російським олігархом та колишнім топменеджером “Роснєфті” Едуардом Худайнатовим.

Невдовзі після передачі в управління в ФДМУ заявили про намір продати цей актив на відкритому аукціоні. А 22 травня голова ФДМУ Віталій Коваль заявив, що активом зацікавилися не лише українські, але й закордонні компанії. Проте він був би радий, якби арештовану частку викупила глобальна Shell.

Проте в глобальній Shell не погоджуються з арештом частки активів та продовжують судитися з українською владою за арештовані активи. І судова справа може затягнутися на роки.

У Shell запевняють, що володіють 97% акціями

Натомість у Shell наполягають на тому, що дані щодо володіння нею 51% "Альянс Холдингу" через Cicerone є неактуальними, оскільки після початку повномасштабної війни остання випустила для Shell величезну кількість нових акцій, через що її частка збільшилася аж до 97,44%.

"Shell керує своїм ритейл-бізнесом в Україні через спільну холдингову компанію, зареєстровану в Нідерландах. Наразі Shell володіє 97,44% акцій цієї компанії. Згідно із законодавством Нідерландів та на основі рішень суду Нідерландів кількість акцій, якими володіє Shell, зросла завдяки грошовим вливанням Shell в український бізнес, чого не відбулося з боку іншого партнера по холдингу. Такі дії були необхідні, щоб забезпечити подальше функціонування бізнесу", - зазначили у компанії.

Так, за рішенням Палати з питань підприємництва Апеляційного суду Амстердама, 22 грудня 2022 року Shell та Cicerone уклали угоду, за якою Cicerone випустила для Shell 62,2 тисячі нових акцій загальною вартістю 12,7 мільйона доларів, в результаті чого частка Shell зросла з 51% до 71,03%, а іншого акціонера, представленого мальтійською Todwick Holdings (яку й пов'язують з Худайнатовим), - впала з 49% до 28,97%.

21 червня 2023 року зазначена судова палата дозволила випустити для Shell ще відразу 1,57 мільйона акцій Cicerone, проти чого виступала Todwick. В результаті цього частка Shell зросла до 97,44%, а Todwick - впала до 2,56%.

Відповідно, у Shell обурюються, що Україна цих рішень фактично не визнає, і вважають дії влади необґрунтованим привласненням Україною іноземних інвестицій та активів, яке суперечить міжнародному праву, що захищає інвесторів.

"Shell була прозорою в дискусіях з представниками уряду України, включаючи Офіс президента, протягом усього процесу, здійсненого під наглядом голландського суду, в результаті якого були випущені додаткові акції на користь Shell... Після багатьох неприємних тижнів судових слухань ми вкрай розчаровані рішенням Апеляційної палати ВАКС", - заявили у компанії.