Верховний суд відмовився від перегляду часткової націоналізації мережі АЗС Shell

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відмовився переглянути часткову націоналізацію українських заправок Shell. Касаційна скарга на стягнення в дохід держави частки росіянина Худайнатова у мережі АЗС Shell була повернена без розгляду.

Про це стало відомо із судового реєстру, передає Liga.net.

Нагадаємо, на початку квітня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду стягнула в дохід держави 49% частки в статутному капіталі ТОВ "Альянс Холдинг" пропорційно до частки підсанкційного російського олігарха Едуарда Худайнатова.

Shell як бенефіціар ТОВ "Альянс Холдинг" не погодився з рішенням суду, бо після початку повномасштабної війни частку Худайнатова у Cicerone Holding B.V. (єдиний номінальний власник ТОВ "Альянс Холдинг") розмили з 49% до 2,56%.

Позиція Shell не переконала апеляційну палату ВАКС, і вона ухвалила рішення на користь держави.

Не погодившись з оскаржуваним судовим рішенням, представник Cicerone Holding B.V. звернувся до Верховного суду з касаційною скаргою.

Суд вказав, що стаття 283-1 Кодексу адміністративного судочинства не передбачає можливості оскарження рішень апеляційної палати ВАКС у справах про застосування санкцій, і відмовив у відкритті касаційного провадження.

Нагадаємо, 19 квітня Фонд держмайна України отримав в управління 49% частки ТОВ "Альянс Холдинг", яка керує автозаправною компанією та належала росіянину Едуарду Худайнатову.

Згодом у ФДМУ розповіли, що планують виставити націоналізовану частку мережі АЗС Shell на відкритий аукціон після зняття арешту з активів та визначення стартової ціни.

Справа про націоналізацію АЗС Shell

Нагадаємо, 2 квітня Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції України про стягнення в дохід держави українських активів Худайнатова у вигляді 49% ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує АЗС Shell.

Було визначено, що це рішення має бути виконано шляхом реєстрації змін у частках статутного капіталу: 49% - за Україною, 51% - за компанією Shell, яка має для цього звернутися до державного реєстратора.

"Альянс Холдинг" володіє мережею автозаправних станцій Shell в Україні (вона нараховує 131 АЗС). Компанію було створено 2007 року як спільне підприємство між Shell (51%) та "Альянс Ойл Україна" (49%). Перша взяла на себе управління мережею, а друга - ексклюзивне забезпечення її нафтопродуктами. Формально ТОВ "Альянс Холдинг", як свідчать дані з держреєстру юросіб, на 100% належить нідерландській Cicerone Holding, контрольним пакетом акцій якої вже володіє Shell.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції подало позов до ВАКС ще 4 жовтня 2023 року. 26 січня ВАКС частково задовольнив вимоги Міністерства юстиції щодо конфіскації активів Худайнатова на користь держави. Тоді суд підтримав вилучення 100% в ТОВ "НК Альянс-Україна", але відхилив запит на конфіскацію 49% ТОВ "Альянс Холдинг".

За словами співрозмовника Forbes в Мінʼюсті, суд погодився з аргументом, що Shell розмила частку компанії Худайнатова вже після того, як той потрапив під санкції. "Відбулося порушення публічного порядку України і розмиття частки підсанкційної особи в обхід санкцій", – каже співрозмовник.

У Shell запевняють, що володіють 97% акціями

Натомість у Shell наполягають на тому, що дані щодо володіння нею 51% "Альянс Холдингу" через Cicerone є неактуальними, оскільки після початку повномасштабної війни остання випустила для Shell величезну кількість нових акцій, через що її частка збільшилася аж до 97,44%.

"Shell керує своїм ритейл-бізнесом в Україні через спільну холдингову компанію, зареєстровану в Нідерландах. Наразі Shell володіє 97,44% акцій цієї компанії. Згідно із законодавством Нідерландів та на основі рішень суду Нідерландів кількість акцій, якими володіє Shell, зросла завдяки грошовим вливанням Shell в український бізнес, чого не відбулося з боку іншого партнера по холдингу. Такі дії були необхідні, щоб забезпечити подальше функціонування бізнесу", - зазначили у компанії.

Так, за рішенням Палати з питань підприємництва Апеляційного суду Амстердама, 22 грудня 2022 року Shell та Cicerone уклали угоду, за якою Cicerone випустила для Shell 62,2 тисячі нових акцій загальною вартістю 12,7 мільйона доларів, в результаті чого частка Shell зросла з 51% до 71,03%, а іншого акціонера, представленого мальтійською Todwick Holdings (яку й пов'язують з Худайнатовим), - впала з 49% до 28,97%.

21 червня 2023 року зазначена судова палата дозволила випустити для Shell ще відразу 1,57 мільйона акцій Cicerone, проти чого виступала Todwick. В результаті цього частка Shell зросла до 97,44%, а Todwick - впала до 2,56%.

Відповідно, у Shell обурюються, що Україна цих рішень фактично не визнає, і вважають дії влади необґрунтованим привласненням Україною іноземних інвестицій та активів, яке суперечить міжнародному праву, що захищає інвесторів.

"Shell була прозорою в дискусіях з представниками уряду України, включаючи Офіс президента, протягом усього процесу, здійсненого під наглядом голландського суду, в результаті якого були випущені додаткові акції на користь Shell... Після багатьох неприємних тижнів судових слухань ми вкрай розчаровані рішенням Апеляційної палати ВАКС", - заявили у компанії.

Хто такий Худайнатов

Худайнатов працював у першій президентській передвиборчій кампанії Путіна у 2000 році. Він керував нею у Тюменській області, де з 1997 року був депутатом обласної думи.

Він є довіреною особою Володимира Путіна і відомий, зокрема, тим, що саме на нього були записані яхти Amadea олігарха Сулеймана Керімова та "Шехерезада" російського диктатора Путіна.

Худайнатов є власником російського ВАТ "Незалежна нафтогазова компанія" та колишнім першим віце-президентом, заступником голови правління й членом ради директорів російської нафтової компанії "Роснефть".

Зазначимо, що санкції проти Худайнатова Україна запровадила 19 жовтня 2022 року. Крім того, з 14 березня цього року він знаходиться під санкціями Європейського союзу, з 19 травня - Канади, а ще з 10 червня 2022 року - Швейцарії.

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