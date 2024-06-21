ФДМУ проведе онлайн-аукціон з продажу націоналізованої агрокомпанії "Інвестагро", яка належала олігарху Шелкову

28 червня Фонд державного майна проведе онлайн-аукціон з продажу націоналізованої агрокомпанії "Інвестагро".

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Про це повідомив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Прийом заявок на участь в аукціоні триватиме до 27 червня включно. Стартова ціна активу – 48,9 млн грн.

Що відомо про лот

"Інвестагро" – діючий сільськогосподарський виробник, розташований у Дніпропетровській області. Основні культури: соняшник, просо, ріпак, пшениця.

У власності підприємства знаходиться 25 зареєстрованих одиниць нерухомого майна та інфраструктури загальною площею 6222,2 кв.м, серед яких виробничі, складські й адміністративні будівлі та споруди.

Для своєї діяльності "Інвестагро" орендує 226 земельних ділянок загальною площею 1483,2729 га.

Станом на 31 березня 2024 року компанія не має простроченої кредиторської заборгованості.

Голова ФДМУ повідомив, що кошти, отримані від продажу цього активу, будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ, з якого фінансуються проєкти з відновлення України.

"Запрошуємо бізнес долучитися до торгів та зробити свій внесок у відбудову нашої держави", - додав Коваль.

Реєстрація учасників відбувається на акредитованих в системі "Прозорро.Продажі" майданчиках.

Детальна інформація про аукціон за посиланням.

Конфіскація українських активів олігарха Шелкова

Нагадаємо, рішення про конфіскацію активів російського олігарха Михайла Шелкова в Україні, зокрема "Інвестагро", "ВСМПО Титан Україна"‎ та "Тай-Мінералс"‎, ухвалив 23 січня 2023 року Вищий антикорупційний суд.

3-го лютого того ж року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції України та стягнула в дохід держави активи Шелкова, зокрема Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (Дніпропетровська область).

В лютому 2023 року Кабмін дозволив ФДМ розпродати активи Шелкова. Йшлося про 100% ТОВ "Тай-Мінералс", 100% ТОВ "Інвестагро", 100% ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", 100% "ВСМПО Титан", грошові кошти на понад 14 мільйонів гривень, нерухомість, транспорт та обладнання.

У травні 2024 року ФДМУ продав на онлайн-аукціоні квартиру, що належала Шелкову. Її вартість стартувала на торгах з майже 3,8 млн гривень. За неї змагалося два учасники, найвищою стала ставка понад 4 млн гривень. Чотирикімнатне житло площею 175,5 м кв. знаходиться у будинку із закритою територією у Приморському районі Одеси.