ФГИУ проведет онлайн-аукцион по продаже национализированной агрокомпании "Инвестагро", принадлежавшей олигарху Шелкову

28 июня Фонд государственного имущества проведет онлайн-аукцион по продаже национализированной агрокомпании "Инвестагро".

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Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 27 июня включительно. Стартовая цена актива – 48,9 млн. грн.

Что известно о лоте

" Инвестагро" – действующий сельскохозяйственный производитель, расположенный в Днепропетровской области. Основные культуры: подсолнечник, просо, рапс, пшеница.

В собственности предприятия находится 25 зарегистрированных единиц недвижимого имущества и инфраструктуры общей площадью 6222,2 кв.м, в том числе производственные, складские и административные здания и сооружения.

Для своей деятельности "Инвестагро" арендует 226 земельных участков общей площадью 1483,2729 га.

По состоянию на 31 марта 2024 года у компании нет просроченной кредиторской задолженности.

Председатель ФГИ сообщил, что средства, полученные от продажи этого актива, будут направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ, из которого финансируются проекты по восстановлению Украины.

"Приглашаем бизнес приобщиться к торгам и внести свой вклад в восстановление нашего государства", - добавил Коваль.

Регистрация участников проходит на аккредитованных в системе "Прозорро.Продажи" площадках.

Подробная информация об аукционе по ссылке.

Конфискация украинских активов олигарха Шелкова

Напомним, решение о конфискации активов российского олигарха Михаила Шелкова в Украине, в частности "Инвестагро", "ВСМПО Титан Украина" и "Тай-Минералс", принял 23 января 2023 года Высший антикоррупционный суд.

3 февраля того же года апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу Министерства юстиции Украины и взыскала в доход государства активы Шелкова, в частности Демуринский горно-обогатительный комбинат (Днепропетровская область).

В феврале 2023 года Кабмин разрешил ФГИ распродать активы Шелкова. Речь шла о 100% ООО "Тай-Минералс", 100% ООО "Инвестагро", 100% ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", 100% "ВСМПО Титан", денежные средства более чем на 14 миллионов гривен, недвижимость, транспорт и оборудование.

В мае 2024 года ФГИУ продал на онлайн-аукционе принадлежащую Шелкову квартиру. Ее стоимость стартовала на торгах с почти 3,8 млн. гривен. За нее соревновались два участника, самой высокой стала ставка более 4 млн гривен. Четырехкомнатное жилье площадью 175,5 кв. находится в здании с закрытой территорией в Приморском районе Одессы.