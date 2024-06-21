Отель "Казацкий" на Майдане Незалежности в центре Киева продают за 155 млн грн

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на приватизацию отель "Казацкий" на Майдане Незалежности в центре Киева. Стартовая цена актива составит 155,49 млн грн.

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Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

По его словам, стартовую стоимость в 155,49 млн грн определила аукционная комиссия по приватизации отеля "Казацкий".

Онлайн-аукцион по реализации гостиницы запланирован на 18 июля.

Онлайн-торги пройдут в системе "Прозорро.Продажи".

Об активе

"Казацкий" является трехзвездной гостиницей, расположенной в центре Киева. Восьмиэтажный отель состоит из 126 номеров для посетителей, а также имеет развитую инфраструктуру.

В отеле есть собственный ресторан, кафе, парковка и пять залов для проведения конференций, банкетов и других мероприятий.

Из некоторых комнат открывается удивительный вид на центральную площадь Киева.

Отель начали строить в 1979 году и завершили в 1983 году.

После ввода в эксплуатацию он находился в ведении Министерства обороны СССР, а потом принадлежал Министерству обороны Украины.

Кабинет министров Украины передал в управление Фонда госимущества отель "Казацкий" в феврале 2024 года.

Напомним, Фонд госимущества Украины назвал стартовую цену гостиницы "Украина" на Майдане Незалежности. Так, начальная цена актива составляет 1 млрд 047 млн 637152 гривен.

"Мы рассчитываем на инвестиционные фонды, девелоперов, которым будут интересны такие активы. Они могли бы приобрести эти отели и, например, обеспечить им сотрудничество в известных гостиничных сетях", – рассказывала представительница ФГИУ Олеся Мизина.

Что в планах на приватизацию

В ФГИУ рассчитывают, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украины поступит 4 млрд гривен.

Топовыми предложениями на 2024 год Фонд называет:

Объединенная горно-химическая компания (ОГХК);

Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив);

ПАО "Центрэнерго";

Одесский припортовый завод;

гостиница "Украина";

ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив);

ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина);

Уманский ликероводочный завод.

В 2024 году должны состояться и более 300 аукционов по продаже объектов малой приватизации. Минимальные поступления от нее прогнозируются на уровне 1 млрд. гривен.

Напомним, онлайн-аукционы, проводимые Фондом госимущества по продаже объектов в 2023 году, привели к сбору более 2,6 млрд гривен для государственного бюджета, а приватизация коммунальных объектов вылилась более чем в 650 млн гривен для общин. В целом, государственная электронная система Прозорро. Продажи пополнила бюджеты более чем на 3,3 млрд гривен.