Готель "Козацький" на Майдані Незалежності у центрі Києва продають за 155 млн грн

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на приватизацію готель "Козацький" на Майдані Незалежності у центрі Києва. Стартова ціна активу становитиме 155,49 млн грн.

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Про це повідомив голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.

За його словами, стартову вартість у 155,49 млн грн визначила аукціонна комісія для приватизації готелю "Козацький".

Онлайн-аукціон з реалізації готелю заплановано на 18 липня.

Онлайн-торги пройдуть у системі "Прозорро.Продажі".

Про актив

"Козацький" є тризірковим готелем, який розміщено у центрі Києва. Восьмиповерховий готель складається зі 126 номерів для відвідувачів, а також має розвинену інфраструктуру.

У готелі є власний ресторан, кав'ярня, парковка та п'ять залів для проведення конференцій, банкетів та інших заходів.

З деяких кімнат відкривається надзвичайний вигляд на центральну площу Києва.

Готель почали будувати у 1979 році та завершили у 1983.

Після введення в експлуатацію він перебував у підпорядкуванні Міністерства оборони СРСР, а потім належав Міністерству оборони України.

Кабінет міністрів України передав в управління Фонду держмайна готель "Козацький" у лютому 2024 року.

Нагадаємо, Фонд держмайна України назвав стартову ціну готелю "Україна" на Майдані Незалежності. Так, початкова ціна активу становить 1 млрд 047 млн 637 152 гривень.

"Ми розраховуємо на інвестиційні фонди, девелоперів, яким будуть цікаві такі активи. Вони могли б придбати ці готелі і, наприклад, забезпечити їм співпрацю у відомих готельних мережах", - розповідала представниця ФДМУ Олеся Мизіна.

Що в планах на приватизацію

У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.

Топовими пропозиціями на 2024 рік Фонд називає:

Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК);

Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив);

ПАТ "Центренерго";

Одеський припортовий завод;

готель "Україна";

ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив);

ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну);

Уманський лікеро-горілчаний завод.

Протягом 2024 року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.

Нагадаємо, онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна із продажу об'єктів у 2023 році, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система Прозорро.Продажі поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень.