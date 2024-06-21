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Готель "Козацький" на Майдані Незалежності у центрі Києва продають за 155 млн грн
Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на приватизацію готель "Козацький" на Майдані Незалежності у центрі Києва. Стартова ціна активу становитиме 155,49 млн грн.
Про це повідомив голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.
За його словами, стартову вартість у 155,49 млн грн визначила аукціонна комісія для приватизації готелю "Козацький".
Онлайн-аукціон з реалізації готелю заплановано на 18 липня.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Онлайн-торги пройдуть у системі "Прозорро.Продажі".
Про актив
"Козацький" є тризірковим готелем, який розміщено у центрі Києва. Восьмиповерховий готель складається зі 126 номерів для відвідувачів, а також має розвинену інфраструктуру.
У готелі є власний ресторан, кав'ярня, парковка та п'ять залів для проведення конференцій, банкетів та інших заходів.
З деяких кімнат відкривається надзвичайний вигляд на центральну площу Києва.
Готель почали будувати у 1979 році та завершили у 1983.
Після введення в експлуатацію він перебував у підпорядкуванні Міністерства оборони СРСР, а потім належав Міністерству оборони України.
Кабінет міністрів України передав в управління Фонду держмайна готель "Козацький" у лютому 2024 року.
Нагадаємо, Фонд держмайна України назвав стартову ціну готелю "Україна" на Майдані Незалежності. Так, початкова ціна активу становить 1 млрд 047 млн 637 152 гривень.
"Ми розраховуємо на інвестиційні фонди, девелоперів, яким будуть цікаві такі активи. Вони могли б придбати ці готелі і, наприклад, забезпечити їм співпрацю у відомих готельних мережах", - розповідала представниця ФДМУ Олеся Мизіна.
Що в планах на приватизацію
У ФДМУ розраховують, що від продажу об'єктів приватизації у 2024 році до бюджету України надійде 4 млрд гривень.
Топовими пропозиціями на 2024 рік Фонд називає:
- Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК);
- Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (санкційний актив);
- ПАТ "Центренерго";
- Одеський припортовий завод;
- готель "Україна";
- ТРЦ Ocean Plaza (санкційний актив);
- ПрАТ "Індар" (підприємство з виробництва інсуліну);
- Уманський лікеро-горілчаний завод.
Протягом 2024 року мають відбутися й понад 300 аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. Мінімальні надходження від неї прогнозуються на рівні 1 млрд гривень.
Нагадаємо, онлайн-аукціони, які проводив Фонд держмайна із продажу об'єктів у 2023 році, призвели до збору понад 2,6 млрд гривень для державного бюджету, а приватизація комунальних об'єктів вилилася у понад 650 млн гривень для громад. Загалом, державна електронна система Прозорро.Продажі поповнила бюджети на понад 3,3 млрд гривень.