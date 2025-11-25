Сербія без пального: єдиний НПЗ у Панчево зупинив роботу без російської нафти

Єдиний нафтопереробний завод Сербії (NIS) у Панчево припинив свою роботу через відсутність необхідної сировини.

Як пише Delo.ua, про це інформує Nova.rs

За словами одного з джерел порталу, на заводі використовується лише те, що є на складах. Він додав, що без надходження сирої нафти робота НПЗ неможлива.

Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) лише вранці 25 листопада надало відповідь на запит уряду Сербії щодо продовження ліцензії для NIS.

Цей запит було подано шість днів тому, щоб забезпечити безперебійну роботу компанії на час переговорів про зміну структури власності.

Зазначається, що купівлею NIS зацікавлена компанія ADNOC з ОАЕ, а росіяни, за словами міністра енергетики Дубравки Джедович-Ханданович, готові продати свою частку.

Санкції проти NIS було введено 10 січня, але вони набули чинності лише 9 жовтня цього року. Основна вимога – вихід росіян зі складу власників. За дев'ять місяців переговорів між сербською владою та Росією не вдалося знайти рішення, оскільки всі запропоновані Сербією варіанти було відхилено.

NIS історично контролюється російською компанією "Газпром нафта" (через її дочірні структури). Цей зв'язок робить його вразливим до міжнародних санкцій.

Нагадаємо, США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні.

Цей крок, який вже призвів до зростання світових цін на нафту, особливо гостро поставив питання для Угорщини та Словаччини, які є найбільшими в ЄС споживачами російської нафти після отримання винятків з-під європейських обмежень.