Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,23

42,13

EUR

49,35

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

G7 та ЄС розглядають повну заборону морських послуг для транспортування російської нафти – Reuters

нафта, газ
ЄС і G7 планують повну заборону морських послуг для російської нафти / Depositphotos

Євросоюз і країни "Великої сімки" ведуть переговори про заміну чинного цінового обмеження на російську нафту повною забороною на надання морських послуг для її транспортування.

Як інформує Delo.ua, про це повідомили шість джерел агентству Reuters.

За даними агентства, понад третину російського експорту нафти перевозять західні танкери – переважно до Індії та Китаю – із використанням послуг компаній із країн ЄС, серед яких Греція, Кіпр та Мальта. У разі запровадження заборони ця торгівля буде фактично заблокована.

Ще дві третини російська нафта перевозиться суднами так званого "тіньового флоту". Якщо обмеження затвердять, Росії доведеться суттєво розширювати цей флот.

Три з шести джерел Reuters повідомили, що заборону можуть включити до 20-го пакету санкцій ЄС, який планують ухвалити на початку 2026 року. Двоє співрозмовників зазначили, що ЄС прагне узгодити рішення зі всіма країнами G7, перш ніж офіційно включати його до пакету.

Британські та американські чиновники активно просувають цю ініціативу на технічних зустрічах G7.

Нагадаємо, 3 вересня запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту, встановлену Євросоюзом - $47,6 за барель замість $60.

Президент Володимир Зеленський вважає, що для припинення російської агресії президент США  Дональд Трамп має ввести щодо Росії додаткові санкції, зокрема, сприяти тому, аби ціна на російську нафту впала до 30 доларів за барель.

Автор:
Тетяна Гойденко