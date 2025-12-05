G7 та ЄС розглядають повну заборону морських послуг для транспортування російської нафти – Reuters

Євросоюз і країни "Великої сімки" ведуть переговори про заміну чинного цінового обмеження на російську нафту повною забороною на надання морських послуг для її транспортування.

Як інформує Delo.ua, про це повідомили шість джерел агентству Reuters.

За даними агентства, понад третину російського експорту нафти перевозять західні танкери – переважно до Індії та Китаю – із використанням послуг компаній із країн ЄС, серед яких Греція, Кіпр та Мальта. У разі запровадження заборони ця торгівля буде фактично заблокована.

Ще дві третини російська нафта перевозиться суднами так званого "тіньового флоту". Якщо обмеження затвердять, Росії доведеться суттєво розширювати цей флот.

Три з шести джерел Reuters повідомили, що заборону можуть включити до 20-го пакету санкцій ЄС, який планують ухвалити на початку 2026 року. Двоє співрозмовників зазначили, що ЄС прагне узгодити рішення зі всіма країнами G7, перш ніж офіційно включати його до пакету.

Британські та американські чиновники активно просувають цю ініціативу на технічних зустрічах G7.

Нагадаємо, 3 вересня запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту, встановлену Євросоюзом - $47,6 за барель замість $60.

Президент Володимир Зеленський вважає, що для припинення російської агресії президент США Дональд Трамп має ввести щодо Росії додаткові санкції, зокрема, сприяти тому, аби ціна на російську нафту впала до 30 доларів за барель.