G7 и ЕС рассматривают полный запрет морских услуг для транспортировки российской нефти — Reuters

нефть, газ
ЕС и G7 планируют полный запрет на морские услуги для российской нефти / Depositphotos

Евросоюз и страны "Большой семерки" ведут переговоры о замене действующего ценового ограничения на российскую нефть полным запретом на предоставление морских услуг для ее транспортировки.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщили шесть источников агентству Reuters.

По данным агентства, более трети российского экспорта нефти перевозят западные танкеры – преимущественно в Индию и Китай – с использованием услуг компаний из стран ЕС, среди которых Греция, Кипр и Мальта. В случае запрета эта торговля будет фактически заблокирована.

Еще две трети российская нефть перевозится судами так называемого "теневого флота". Если ограничения будут утверждены, России придется существенно расширять этот флот.

Три из шести источников Reuters сообщили, что запрет могут включить в 20-й пакет санкций ЕС, который планируют принять в начале 2026 года. Два собеседника отметили, что ЕС стремится согласовать решение со всеми странами G7, прежде чем официально включать его в пакет.

Британские и американские чиновники активно продвигают эту инициативу на технических встречах G7.

Напомним, 3 сентября заработал новый "потолок" цен на российскую нефть, установленную Евросоюзом - $47,6 за баррель вместо $60.

Президент Владимир Зеленский считает, что для прекращения российской агрессии президент США Дональд Трамп должен ввести в отношении России дополнительные санкции, в частности, способствовать тому, чтобы цена на российскую нефть  упала до 30 долларов за баррель.

Автор:
Татьяна Гойденко