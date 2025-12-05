Нефть из США выросла в цене по итогам недели из-за напряженности в Венесуэле

Цены на американскую нефть WTI демонстрируют недельный рост на фоне эскалации напряженности между США и Венесуэлой и снижение процентной ставки Федеральной резервной системой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

По данным агентства, поддержку недельному росту оказали ожидания понижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС), эскалация напряженности между США и Венесуэлой, а также остановка мирных переговоров в Москве.

Цена нефти Brent снизилась на 0,05% до $63,23 за баррель, оставаясь в целом стабильной в течение недели. В то же время, цена на американскую нефть WTI упала на 0,17% до $59,57 за баррель, но за неделю выросла примерно на 1,7%, что стало вторым подряд недельным ростом.

Аналитики LSEG отмечают, что рынок взвешивает влияние нескольких факторов, в частности снижение экспорта Каспийского трубопроводного консорциума (CPC) после атаки дрона на терминал в Черном море, а также положительные сигналы со стороны спроса, связанные с ожидаемым решением ФРС.

Влияние ФРС и геополитические риски

Большинство экономистов, опрошенных Reuters (82%), ожидают, что Федеральная резервная система на заседании на следующей неделе снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов. Такое снижение, как ожидается, будет стимулировать экономический рост США и повысит спрос на нефть.

Не считая того, рынки пристально смотрят за факторами предложения. Старший специалист по исследованиям LSEG Ань Фам подчеркнул, что мирное соглашение с Россией может привести к увеличению поставок баррелей на рынок и снизить цены.

Однако любая геополитическая эскалация, а также договоренность ОПЕК+ сохранить добычу стабильной до начала следующего года, добавляют поддержки ценам.

Угроза венесуэльской добыче

Рынки также продолжают готовиться к возможному военному вторжению США в Венесуэлу. Президент Дональд Трамп заявил, что США "очень скоро" начнут принимать меры для остановки венесуэльских наркоторговцев.

Аналитики Rystad Energy предупредили, что такой шаг может поставить под угрозу добычу сырой нефти в Венесуэле в объеме 1,1 миллиона баррелей в день, большинство из которых поставляется в Китай.

Влияние мировых цен на рынок Украины

Несмотря на низкие цены на нефть на мировых рынках, дизельное топливо в Украине подорожало из-за турбулентности на европейском рынке.

В настоящее время дизельные котировки в ЕС начали снижаться, а украинский рынок вошел в сезон низкого потребления. Эксперты ожидают стабилизации цен на горючее в последний месяц года.

Напомним, с общий объем поставок нефти морским транспортом в ноябре 2025 г. резко сократился. По данным отслеживания танкеров, общий объем поставок уменьшился на 850 тысяч баррелей в день и достиг примерно 41,4 миллиона баррелей в день.