Цены на нефть продолжают расти: как влияют на рынок геополитические события

Цены на нефть показывают рост, поскольку инвесторы взвешивают перспективы прекращения огня в Украине и последствия напряженности между США и Венесуэлой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Эталонная марка Brent торгуется около $63 за баррель, зафиксировав рост на 0,4% за предыдущие сутки, в то время как West Texas Intermediate (WTI) превысила отметку в $59.

Влияние геополитики

Президент США Дональд Трамп назвал встречу своего посланника с президентом РФ Путиным "достаточно хорошей", но в то же время признал, что результат мирного соглашения остается неопределенным. Ожидания завершения конфликта ранее давили на цены, поскольку возможная отмена санкций могла бы вернуть значительные объемы российской нефти на глобальный рынок. Аналитики, например Вандана Хари из Vanda Insights, считают, что "цена на нефть, вероятно, будет оставаться в узком диапазоне, пока будут продолжаться мирные усилия в Украине".

Отдельного внимания заслуживает ситуация в Венесуэле. Заявления Трампа о неизбежном начале ударов по наркокартелям на суше и сосредоточение американских войск в регионе добавляют "премию за риск" к ценам на нефть. Как отмечает Гао Цзянь, аналитик Qisheng Futures, ситуация в Венесуэле требует осторожности от рынка.

Несмотря на геополитическое давление, фундаментальные показатели свидетельствуют о "медвежьем давлении". Прогнозируется, что избыток предложения на следующий год вырастет до рекордного уровня, поскольку ОПЕК+ восстанавливает неиспользованную добычу, а другие производители продолжают наращивать объемы. Даже китайский спрос, ранее поддерживавший рынок, ожидается низким по меньшей мере до середины 2026 года. Главный экономист Trafigura Group Саад Рахим резюмирует: "Путь малейшего сопротивления для цен, вероятно, снижается", поскольку "независимо от того, сколь велик спрос, у вас просто много предложения".

Влияние мировых цен на рынок Украины

Несмотря на низкие цены на нефть на мировых рынках, дизельное топливо в Украине подорожало из-за турбулентности на европейском рынке.

В настоящее время дизельные котировки в ЕС начали снижаться, а украинский рынок вошел в сезон низкого потребления. Эксперты ожидают стабилизации цен на горючее в последний месяц года.

Напомним, что общий объем поставок нефти морским транспортом в ноябре 2025 года резко сократился. По данным отслеживания танкеров, общий объем поставок уменьшился на 850 тысяч баррелей в день и достиг примерно 41,4 миллиона баррелей в день.