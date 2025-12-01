Нефть пошла вверх: ОПЕК+ удерживает добычу, экспорт из Каспия остановлен

Цены на нефть выросли на 2% в понедельник, 1 декабря, после того, как ОПЕК+ подтвердила план по стабильному уровню добычи. Рынок также отреагировал на приостановку экспорта Каспийского трубопроводного консорциума после масштабной атаки беспилотника и растущую напряженность между США и Венесуэлой, что усилило опасения глобальных поставок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Какие цены на нефть?

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,22 доллара, или 1,96%, до 63,60 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate выросла на 1,22 доллара, или 2,08%, до 59,77 доллара за баррель. Оба контракта достигли наивысшего уровня за неделю.

При этом фьючерсы на обе марки четвертый месяц подряд оставались в минусовой зоне, что стало их самой длинной серией падений в 2023 году - рынок все еще реагирует на ожидание увеличения мирового предложения, сдерживавшего рост цен.

ОПЕК+ сохраняет добычу

ОПЕК+ подтвердила намерение сохранить стабильный уровень добычи нефти, соблюдая осторожный подход к дополнительным корректировкам. Решение было ожидаемым и положительно воспринято участниками рынка, обеспокоенными избытком предложения.

Дополнительную неопределенность создают геополитические факторы: обострение напряженности между США и Венесуэлой, а также атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, включая Каспийский трубопроводный консорциум, который временно приостановил работу после повреждения причала. Эти события влияют на глобальные поставки, но в настоящее время рынок нефти демонстрирует стабилизацию.

Украинский контекст

Мировые котировки на нефть остаются сравнительно низкими, а у ОПЕК+ прогнозируют профицит предложения. В то же время в Украине в течение ноября заметно подорожал дизель - главным фактором стала волатильность европейского рынка. Сейчас ситуация в ЕС стабилизируется, ведь цены на дизельное топливо там пошли на убыль, а внутри Украины наблюдается сезонное снижение спроса. По оценкам экспертов, опрошенных Delo.ua, в декабре следует ожидать выравнивания стоимости горючего и отсутствия резких ценовых колебаний.