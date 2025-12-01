Нафта пішла вгору: ОПЕК+ утримує видобуток, експорт із Каспію зупинено

Ціни на нафту зросли на 2% у понеділок, 1 грудня, після того, як ОПЕК+ підтвердила план щодо стабільного рівня видобутку. Ринок також відреагував на призупинення експорту Каспійського трубопровідного консорціуму після масштабної атаки безпілотника та зростаючу напруженість між США й Венесуелою, що посилило побоювання щодо глобальних поставок.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Які ціни на нафту?

Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,22 долара, або 1,96%, до 63,60 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate зросла на 1,22 долара, або 2,08%, до 59,77 долара за барель. Обидва контракти досягли найвищого рівня за понад тиждень.

При цьому ф’ючерси на обидві марки четвертий місяць поспіль залишалися в мінусовій зоні, що стало їхньою найдовшою серією падінь у 2023 році - ринок все ще реагує на очікування збільшення світової пропозиції, яка стримувала зростання цін.

ОПЕК+ зберігає видобуток

ОПЕК+ підтвердила намір зберегти стабільний рівень видобутку нафти, дотримуючись обережного підходу до додаткових коригувань. Рішення було очікуваним і позитивно сприйняте учасниками ринку, які стурбовані надлишком пропозиції.

Додаткову невизначеність створюють геополітичні фактори: загострення напруженості між США та Венесуелою, а також атаки на російську енергетичну інфраструктуру, включно з Каспійським трубопровідним консорціумом, який тимчасово призупинив роботу після пошкодження причалу. Ці події впливають на глобальні поставки, але наразі ринок нафти демонструє стабілізацію.

Український контекст

Світові котирування на нафту залишаються порівняно низькими, а в ОПЕК+ прогнозують профіцит пропозиції. Водночас в Україні протягом листопада помітно подорожчав дизель - головним чинником стала волатильність європейського ринку. Нині ситуація в ЄС стабілізується, адже ціни на дизельне пальне там пішли на спад, а всередині України спостерігається сезонне зниження попиту. За оцінками експертів, опитаних Delo.ua, у грудні варто очікувати вирівнювання вартості пального та відсутності різких цінових коливань.