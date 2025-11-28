Невизначеність щодо України штовхає ціни на нафту вгору

Ціни на нафту марки Brent зросли на тлі затяжних мирних переговорів між Росією та Україною, які підтримують високий рівень геополітичної напруги на ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф’ючерси на нафту зростають

Ф’ючерси на нафту марки Brent у п’ятницю продемонстрували зростання на тлі затяжних мирних переговорів між Росією та Україною, які підтримують підвищений рівень геополітичної невизначеності. Додаткову увагу ринок також прикував до очікуваних результатів зустрічі ОПЕК+ у неділю, де можуть пролунати сигнали щодо можливих змін обсягів видобутку.

Водночас торги ф’ючерсами на американську нафту West Texas Intermediate були тимчасово призупинені через технічний збій у системі біржового оператора CME Group. Як повідомили трейдери, зупинка сталася через проблему з охолодженням у дата-центрах CyrusOne, що вплинуло на роботу всіх ф’ючерсних і опціонних контрактів на платформі Globex. Нафта Brent при цьому продовжувала торгуватися на біржі ICE.

Січневі ф’ючерси на Brent, термін дії яких спливає у п’ятницю, подорожчали на 15 центів (0,24%) — до 63,58 долара за барель станом на 07:38 за Гринвічем, після зростання на 21 цент у четвер. Більш активний лютневий контракт зріс на таку ж величину — до 62,99 долара за барель. WTI зафіксувалася на рівні 59,08 долара за барель, що на 43 центи (0,73%) вище порівняно з четвергом, коли торги були обмежені через святкування Дня подяки у США.

Попри поточне зростання, обидва контракти прямують до четвертого поспіль місячного зниження, що може стати найдовшою серією падіння з 2023 року. Тиск на ціни чинять очікування щодо збільшення світової пропозиції нафти.

Раніше цього тижня ціни різко просіли на тлі сигналів про можливе наближення мирної угоди між Україною та Росією, однак за останні три сесії вони частково відновилися через затягування переговорного процесу. Очікується, що за підсумками тижня котирування Brent і WTI покажуть зростання понад 1%.

Аналітики зазначають, що навіть у разі досягнення мирної угоди послаблення санкцій проти російських нафтовиробників і, відповідно, збільшення пропозиції залишаються малоймовірними у найближчій перспективі.

Політичні заяви також впливають на настрої ринку. Володимир Путін повідомив, що мирні ініціативи, обговорені США та Україною, можуть стати основою для майбутніх домовленостей, водночас наголосивши на готовності Росії продовжувати бойові дії у разі їх зриву. Водночас Володимир Зеленський заявив про заплановану зустріч делегацій України та США для напрацювання формули миру та гарантій безпеки.

Додаткову підтримку нафтовим котируванням надали очікування можливого зниження облікової ставки Федеральною резервною системою США наступного місяця, що може стимулювати економічне зростання та підвищити попит на енергоносії. Також позитивним фактором стало скорочення кількості нафтових бурових установок у США до мінімального рівня за останні чотири роки.

Український контекст

Через нові санкції проти Rosneft та Lukoil, які забороняють фінансові операції з компаніями та чинять тиск на їхні експортні потоки, імпорт російської нафти до Індії та Китаю суттєво зменшується

"Нові санкції вже знижують доходи Росії від нафти й перешкоджають її можливості фінансувати війну" - заявили у Мінфіні США.

Для України це означає: по-перше, зменшення доходів Росії може сприяти її економічному тиску, що відкриває простір для дипломатичних переваг. По-друге, створюється реальний шанс на зменшення експорту російської сировини, що може посилити енергетичну безпеку Європи та України зокрема.

Водночас європейський ринок все ще шукає альтернативу російській сировині. Це сприяє зростанню цін на пальне в Україні. Проте, українські мережі АЗС навряд чи підійматимуть ціни на стелах напередодні "Чорної п'ятниці".