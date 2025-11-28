Неопределенность по отношению к Украине толкает цены на нефть вверх

Цены на нефть марки Brent выросли на фоне затяжных мирных переговоров между Россией и Украиной, поддерживающих высокий уровень геополитического напряжения на рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на нефть растут

Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу показали рост на фоне затяжных мирных переговоров между Россией и Украиной, поддерживающих повышенный уровень геополитической неопределенности. Дополнительное внимание рынок также приковал к ожидаемым результатам встречи ОПЕК+ в воскресенье, где могут прозвучать сигналы о возможных изменениях объемов добычи.

В то же время, торги фьючерсами на американскую нефть West Texas Intermediate были временно приостановлены из-за технического сбоя в системе биржевого оператора CME Group. Как сообщили трейдеры, остановка произошла из-за проблемы с охлаждением в дата-центрах CyrusOne, что повлияло на работу всех фьючерсных и опционных контрактов на платформе Globex. Нефть Brent при этом продолжала торговаться на бирже ICE.

Январские фьючерсы на Brent, срок действия которых истекает в пятницу, подорожали на 15 центов (0,24%) — до 63,58 доллара за баррель по состоянию на 07:38 по Гринвичу, после роста на 21 цент в четверг. Более активный февральский контракт вырос на такую же величину – до 62,99 доллара за баррель. WTI зафиксировалась на уровне 59,08 доллара за баррель, что на 43 цента (0,73%) выше по сравнению с четвергом, когда торги были ограничены из-за празднования Дня благодарения в США.

Несмотря на текущий рост, оба контракта направляются к четвертому подряд месячному снижению, что может стать самой длинной серией падения с 2023 года. Давление на цены ожидают увеличения мирового предложения нефти.

Ранее на этой неделе цены резко просели на фоне сигналов о возможном приближении мирного соглашения между Украиной и Россией, однако за последние три сессии они частично возобновились из-за затягивания переговорного процесса. Ожидается, что по итогам недели котировки Brent и WTI покажут рост более 1%.

Аналитики отмечают, что даже в случае достижения мирного соглашения ослабление санкций против российских нефтепроизводителей и соответственно увеличение предложения остаются маловероятными в ближайшей перспективе.

Политические заявления также оказывают влияние на настроения рынка. Владимир Путин сообщил, что мирные инициативы, обсужденные США и Украиной, могут стать основой для будущих договоренностей, в то же время отметив готовность России продолжать боевые действия в случае их срыва. В то же время, Владимир Зеленский заявил о запланированной встрече делегаций Украины и США для наработки формулы мира и гарантий безопасности.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказали ожидания возможного снижения учетной ставки Федеральной резервной системой США в следующем месяце, что может стимулировать экономический рост и повысить спрос на энергоносители. Также положительным фактором стало сокращение количества нефтяных буровых установок в США до минимального уровня за последние четыре года.

Украинский контекст

Из-за новых санкций против Rosneft и Lukoil, которые запрещают финансовые операции с компаниями и оказывают давление на их экспортные потоки, импорт российской нефти в Индию и Китай существенно уменьшается.

"Новые санкции уже снижают доходы России от нефти и препятствуют ее возможности финансировать войну" – заявили в Минфине США.

Для Украины это означает: во-первых, уменьшение доходов России может способствовать ее экономическому давлению, открывающему пространство для дипломатических преимуществ. Во-вторых, создается реальный шанс уменьшения экспорта российского сырья, что может усилить энергетическую безопасность Европы и Украины в частности.

В то же время, европейский рынок все еще ищет альтернативу российскому сырью. Это способствует росту цен на топливо в Украине. Однако украинские сети АЗС вряд ли будут поднимать цены на стелах накануне "Черной пятницы".