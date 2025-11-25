Нефть дешевеет на фоне опасений избыточного предложения и неопределенных переговоров по Украине

Мировые цены на нефть снизились из-за опасений, что в следующем году предложение превысит спрос. Инвесторы одновременно внимательно следят за безрезультатными переговорами по прекращению войны в Украине и возможными изменениями в санкционной политике против России, которые и дальше влияют на рынок энергоносителей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Падение цен на нефть

Мировые цены на нефть продолжили понижение. Фьючерсы на Brent подешевели на 33 цента (0,5%) и торговались на уровне 63,04 доллара за баррель. Американская нефть WTI потеряла 28 центов (0,5%), опустившись до 58,56 доллара.

Накануне оба эталонных сорта выросли на 1,3% из-за усиления сомнений в возможности быстрого достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. Это, в свою очередь, уменьшило ожидание возврата российской нефти и горючего на мировые рынки без ограничений, ведь поставки и дальше находятся под санкциями западных стран.

Впрочем, несмотря на обеспокоенность возможными перебоями с российскими поставками, общий прогноз баланса спроса и предложения на 2026 год остается сдержанным. Аналитики все чаще прогнозируют, что темпы роста добычи превысят увеличение спроса, что создает риск избытка на рынке.

Как отметила старшая аналитика Phillip Nova Приянка Сачдева, в краткосрочной перспективе главной угрозой остается избыточное предложение, а текущие цены выглядят достаточно уязвимыми к дальнейшему давлению.

Нефтяной рынок под давлением

Новые санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "ЛУКойл", а также запрет на продажу в Европу нефтепродуктов, изготовленных из российского сырья, вынудили ряд индийских нефтеперерабатывающих предприятий, в частности, компанию Reliance, сократить закупки российской нефти. В условиях сужения рынков сбыта Россия пробует переориентировать экспорт на Китай.

Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак на российско-китайском бизнес-форуме в Пекине, Москва и Пекин обсуждают возможности наращивания поставок российской нефти в Китай.

В то же время, аналитики сохраняют сдержанный взгляд на перспективы рынка. В Deutsche Bank прогнозируют профицит нефти в 2026 году как минимум на уровне 2 млн баррелей в сутки и не видят предпосылок для возврата к дефициту даже в 2027 году. По словам аналитика Майкла Сюэ, среднесрочные перспективы остаются "медвежьими".

Несмотря на геополитическую напряженность, именно ожидания ослабления рынка в следующем году сейчас больше влияют на настроения инвесторов, чем затягивание мирных переговоров между Украиной и Россией. Потенциальное соглашение могло бы привести к снятию санкций и возвращению дополнительных объемов российской нефти на рынок.

Определенную поддержку нефтяным ценам оказывают надежду на снижение процентных ставок в США, которое может стимулировать экономический рост и повысить спрос на энергоносители.

Украинский контекст

Из-за новых санкций против Rosneft и Lukoil, которые запрещают финансовые операции с компаниями и оказывают давление на их экспортные потоки, импорт российской нефти в Индию и Китай существенно уменьшается.

"Новые санкции уже снижают доходы России от нефти и препятствуют ее возможности финансировать войну", - заявили в Минфине США.

Для Украины это означает: во-первых, уменьшение доходов России может способствовать ее экономическому давлению, открывающему пространство для дипломатических преимуществ. Во-вторых, создается реальный шанс уменьшения экспорта российского сырья, что может усилить энергетическую безопасность Европы и Украины в частности.