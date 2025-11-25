Нафта дешевшає на тлі побоювань надлишкової пропозиції та невизначених переговорів щодо України

Світові ціни на нафту знизилися через побоювання, що у наступному році пропозиція перевищить попит. Інвестори водночас уважно стежать за безрезультатними переговорами щодо припинення війни в Україні та можливими змінами в санкційній політиці проти Росії, які й надалі впливають на ринок енергоносіїв.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Падіння цін на нафту

Світові ціни на нафту продовжили зниження. Ф’ючерси на Brent подешевшали на 33 центи (0,5%) і торгувалися на рівні 63,04 долара за барель. Американська нафта WTI втратила 28 центів (0,5%), опустившись до 58,56 долара.

Напередодні обидва еталонні сорти зросли на 1,3% через посилення сумнівів щодо можливості швидкого досягнення мирної угоди між Росією та Україною. Це, у свою чергу, зменшило очікування повернення російської нафти та пального на світові ринки без обмежень, адже поставки й надалі перебувають під санкціями західних країн.

Втім, попри занепокоєння щодо можливих перебоїв із російськими поставками, загальний прогноз балансу попиту та пропозиції на 2026 рік залишається стриманим. Аналітики дедалі частіше прогнозують, що темпи зростання видобутку перевищать збільшення попиту, що створює ризик надлишку на ринку.

Як зазначила старша аналітикиня Phillip Nova Пріянка Сачдева, у короткостроковій перспективі головною загрозою залишається надлишкова пропозиція, а поточні ціни виглядають досить вразливими до подальшого тиску.

Нафтовий ринок під тиском

Нові санкції проти російських нафтових гігантів "Роснефть" і "Лукойл", а також заборона на продаж у Європу нафтопродуктів, виготовлених із російської сировини, змусили низку індійських нафтопереробних підприємств, зокрема компанію Reliance, скоротити закупівлі російської нафти. В умовах звуження ринків збуту Росія намагається переорієнтувати експорт на Китай.

Як заявив віцепрем’єр РФ Олександр Новак на російсько-китайському бізнес-форумі в Пекіні, Москва та Пекін обговорюють можливості нарощування поставок російської нафти до Китаю.

Водночас аналітики зберігають стриманий погляд на перспективи ринку. У Deutsche Bank прогнозують профіцит нафти у 2026 році щонайменше на рівні 2 млн барелів на добу і не бачать передумов для повернення до дефіциту навіть у 2027 році. За словами аналітика Майкла Сюе, середньострокові перспективи залишаються "ведмежими".

Попри геополітичну напруженість, саме очікування ослаблення ринку наступного року нині більше впливають на настрої інвесторів, ніж затягування мирних переговорів між Україною та Росією. Потенційна угода могла б призвести до зняття санкцій та повернення додаткових обсягів російської нафти на ринок.

Певну підтримку нафтовим цінам надають сподівання на зниження процентних ставок у США, яке може стимулювати економічне зростання та підвищити попит на енергоносії.

Український контекст

Через нові санкції проти Rosneft та Lukoil, які забороняють фінансові операції з компаніями та чинять тиск на їхні експортні потоки, імпорт російської нафти до Індії та Китаю суттєво зменшується

"Нові санкції вже знижують доходи Росії від нафти й перешкоджають її можливості фінансувати війну" - заявили у Мінфіні США.

Для України це означає: по-перше, зменшення доходів Росії може сприяти її економічному тиску, що відкриває простір для дипломатичних переваг. По-друге, створюється реальний шанс на зменшення експорту російської сировини, що може посилити енергетичну безпеку Європи та України зокрема.