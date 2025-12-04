Запланована подія 2

Ціни на нафту продовжують зростати: як впливають на ринок геополітичні події

Ціни на нафту демонструють зростання, оскільки інвестори зважують перспективи припинення вогню в Україні та наслідки напруженості між США та Венесуелою.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Еталонна марка Brent торгується близько $63 за барель, зафіксувавши зростання на 0,4% за попередню добу, тоді як West Texas Intermediate (WTI) перевищила позначку $59.

Вплив геополітики

Президент США Дональд Трамп назвав зустріч свого посланця з президентом РФ Путіним "досить хорошою", але водночас визнав, що результат мирної угоди залишається невизначеним. Очікування завершення конфлікту раніше тиснули на ціни, оскільки можливе скасування санкцій могло б повернути значні обсяги російської нафти на глобальний ринок. Аналітики, як-от Вандана Харі з Vanda Insights, вважають, що "ціна на нафту, ймовірно, залишатиметься у вузькому діапазоні, поки триватимуть мирні зусилля в Україні".

Окремої уваги заслуговує ситуація у Венесуелі. Заяви Трампа про неминучий початок ударів по наркокартелях на суші та зосередження американських військ у регіоні додають "премію за ризик" до цін на нафту. Як зазначає Гао Цзянь, аналітик Qisheng Futures, "ситуація у Венесуелі вимагає обережності" від ринку.

Незважаючи на геополітичний тиск, фундаментальні показники свідчать про "ведмежий тиск". Прогнозується, що надлишок пропозиції наступного року зросте до рекордного рівня, оскільки ОПЕК+ відновлює невикористаний видобуток, а інші виробники продовжують нарощувати обсяги. Навіть китайський попит, який раніше підтримував ринок, очікується низьким щонайменше до середини 2026 року. Головний економіст Trafigura Group Саад Рахім резюмує: "Шлях найменшого опору для цін, ймовірно, знижується", оскільки "незалежно від того, наскільки великий попит, у вас просто багато пропозиції".

Вплив світових цін на ринок України

Попри низькі ціни на нафту на світових ринках, дизельне пальне в Україні здорожчало через турбулентність на європейському ринку.

Зараз дизельні котирування в ЄС почали знижуватися, а український ринок увійшов у сезон низького споживання. Експерти очікують стабілізації цін на пальне в останній місяць року.

Нагадаємо, загальний обсяг поставок нафти морським транспортом у листопаді 2025 року різко скоротився. За даними відстеження танкерів, загальний обсяг поставок зменшився на 850 тисяч барелів на день і досяг приблизно 41,4 мільйона барелів на день.

Автор:
Тетяна Ковальчук