Нафта зі США зросла в ціні за підсумками тижня через напруженість у Венесуелі

Ціни на американську нафту WTI демонструють тижневе зростання на тлі ескалації напруженості між США та Венесуелою та очікуваного зниження процентної ставки Федеральною резервною системою.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

За даними агентства, підтримку тижневому зростанню надали очікування зниження процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС), ескалація напруженості між США та Венесуелою, а також зупинка мирних переговорів у Москві.

Ціна нафти Brent знизилася на 0,05% до $63,23 за барель, залишаючись загалом стабільною протягом тижня. Водночас ціна на американську нафту WTI впала на 0,17% до $59,57 за барель, але за тиждень зросла приблизно на 1,7%, що стало другим поспіль тижневим зростанням.

Аналітики LSEG зазначають, що ринок зважує вплив кількох факторів, зокрема, зниження експорту Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) після атаки дрона на термінал у Чорному морі, а також позитивні сигнали з боку попиту, пов'язані з очікуваним рішенням ФРС.

Вплив ФРС та геополітичні ризики

Більшість економістів, опитаних Reuters (82%), очікують, що Федеральна резервна система на засіданні наступного тижня знизить процентну ставку на 25 базисних пунктів. Таке зниження, як очікується, стимулюватиме економічне зростання США та підвищить попит на нафту.

З іншого боку, ринки уважно стежать за факторами пропозиції. Старший спеціаліст з досліджень LSEG Ань Фам підкреслив, що мирна угода з Росією може призвести до збільшення постачання барелів на ринок і знизити ціни.

Проте будь-яка геополітична ескалація, а також домовленість ОПЕК+ зберегти видобуток стабільним до початку наступного року, додають підтримки цінам.

Загроза венесуельському видобутку

Ринки також продовжують готуватися до можливого військового вторгнення США до Венесуели. Президент Дональд Трамп заявив, що США "дуже скоро" почнуть вживати заходів для зупинки венесуельських наркоторговців.

Аналітики Rystad Energy попередили, що такий крок може поставити під загрозу видобуток сирої нафти у Венесуелі в обсязі 1,1 мільйона барелів на день, більшість з якого постачається до Китаю.

Вплив світових цін на ринок України

Попри низькі ціни на нафту на світових ринках, дизельне пальне в Україні здорожчало через турбулентність на європейському ринку.

Зараз дизельні котирування в ЄС почали знижуватися, а український ринок увійшов у сезон низького споживання. Експерти очікують стабілізації цін на пальне в останній місяць року.

Нагадаємо, загальний обсяг поставок нафти морським транспортом у листопаді 2025 року різко скоротився. За даними відстеження танкерів, загальний обсяг поставок зменшився на 850 тисяч барелів на день і досяг приблизно 41,4 мільйона барелів на день.