Россия объявила свои воды в Черном море опасными для судоходства

Россия объявила исключительную экономическую зону в Черном море опасной для судоходства, предупредив об угрозе атак беспилотников. Такое решение было принято после серии ударов по связанным с РФ судам, среди которых были танкеры и корабли, заходившие в российские порты.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bloomberg.

РФ заявила об угрозе для судоходства

Россия предупредила суда об опасности навигации в своей исключительной экономической зоне в Черном море после серии атак на связанные с РФ корабли.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на бюллетень Министерства обороны России от 22 июля, в предупреждении говорится о возможной угрозе беспилотников.

Российская исключительная экономическая зона в Черном море охватывает морские подходы к нескольким важным портам, в частности Новороссийску – одному из главных экспортных центров России.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в период с 8 по 20 июля в Черном и Азовском морях были атакованы по меньшей мере 124 судна, связанных с Россией. Среди них, по данным украинской стороны, 89 – танкеры.

В то же время Россия продолжает наносить удары по украинским портам Одесса и Черноморск. На фоне обострения ситуации отдельные судовладельцы временно приостановили захождение в украинские порты для загрузки аграрной продукции.

Напомним, украинские силы в ночь на 15 июля 2026 года совершили масштабную атаку на российскую морскую логистику в Черном море, поразив 17 нефтяных танкеров, два газовоза и один буксир. Эта успешная операция стала продолжением серии ударов в Азовском море и является частью стратегии Киева по блокированию экспорта топлива, финансируемого военным бюджетом Кремля.

По заявлениям Генштаба Украины, с 8 по 20 июля в Черном и Азовском морях атаковали по меньшей мере 124 связанных с Россией судна, в том числе 89 танкеров.