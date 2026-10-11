Японія уклала контракт на закупівлю українських дронів-перехоплювачів SkyFall

Міністерство оборони Японії уклало контракт на закупівлю дронів-перехоплювачів української оборонної компанії SkyFall. Японська сторона прагне отримати безпілотники якомога швидше та окремо відзначає український підхід до швидкого вдосконалення оборонних технологій.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву міністра оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі.

"Міністерство оборони Японії вже уклало контракт на закупівлю дронів-перехоплювачів української компанії SkyFall. Наразі ми працюємо над тим, щоб забезпечити їх постачання якомога швидше", – повідомив Коїдзумі.

Обсяг замовлення та вартість контракту не розкриваються.

Японський міністр також звернув увагу на досвід України у швидкій розробці та модернізації оборонних технологій. Зокрема, він відзначив цикл зворотного зв'язку, завдяки якому нові характеристики безпілотників можуть з'являтися кожні два-три тижні.

За словами Коїдзумі, Японії варто переймати український досвід як у розвитку оборонних технологій, так і у зміцненні власної промислової бази та спроможностей стримування.

SkyFall розробляє і виробляє безпілотні системи. Серед продукції компанії – ударний дрон Vampire, FPV-дрони Shrike та дрони-перехоплювачі P1-SUN.

У липні компанія представила P1-SUN JetKiller, розрахований на знищення високошвидкісних реактивних ударних безпілотників. SkyFall також виробляє модифікації P1-SUN із модулем штучного інтелекту.

Нагадаємо, у вересні Україна запропонувала Японії укласти Drone Deal та розвивати військово-технологічну співпрацю між урядами і приватними компаніями. Серед перспективних напрямів називали безпілотники, протиповітряну оборону, кібербезпеку та технології розмінування.