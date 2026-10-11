Япония заключила контракт на закупку украинских дронов-перехватчиков SkyFall

Министерство обороны Японии заключило контракт на закупку дронов-перехватчиков украинской оборонной компании SkyFall. Японская сторона стремится получить беспилотники как можно скорее и отдельно отмечает украинский подход к быстрому усовершенствованию оборонных технологий.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление министра обороны Японии Синдиро Коидзуми.

"Министерство обороны Японии уже заключило контракт на закупку дронов-перехватчиков украинской компании SkyFall. Сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить их поставки как можно скорее", – сообщил Коидзуми.

Объем заказа и стоимость контракта не раскрываются.

Японский министр также обратил внимание на опыт Украины в быстрой разработке и модернизации оборонных технологий. В частности он отметил цикл обратной связи, благодаря которому новые характеристики беспилотников могут появляться каждые две-три недели.

По словам Коидзуми, Японии следует перенимать украинский опыт как в развитии оборонных технологий, так и в укреплении собственной промышленной базы и способностей сдерживания.

SkyFall разрабатывает и производит беспилотные системы. Среди продукции компании – ударный дрон Vampire, FPV-дроны Shrike и дроны-перехватчики P1-SUN.

В июле компания представила P1-SUN JetKiller, рассчитанный на уничтожение высокоскоростных реактивных ударных беспилотников. SkyFall также производит модификации P1-SUN с модулем искусственного интеллекта.

Напомним, в сентябре Украина предложила Японии заключить Drone Deal и развивать военно-технологическое сотрудничество между правительствами и частными компаниями. Среди перспективных направлений называли беспилотники, противовоздушную оборону, кибербезопасность и разминирование.