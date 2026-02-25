Запланована подія 2

Украинский производитель дронов ведет переговоры о запуске производства в Дании.

Vampire
Украинские дроны будут производить в Дании/АрмияInform

Украинская компания SkyFall планирует масштабировать производство беспилотников в Дании. Стороны обсуждают детали сотрудничества, благодаря которым SkyFall может стать вторым отечественным оборонным предприятием с собственной производственной базой в этой стране.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Министерство обороны Дании.

"Дания была одним из самых больших сторонников Украины с начала войны. Сначала с пожертвованиями, обучением украинского персонала, а затем с инвестициями непосредственно в украинскую оборонную промышленность по датской модели", - подчеркнул министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Он также сообщил о начале переговоров с компанией SkyFall о запуске производства в Дании, подчеркнув, что такое сотрудничество укрепит безопасность обоих государств.

Если SkyFall наладит производство в Дании, компании будет предложено начать сотрудничество с одной или несколькими датскими компаниями.

В ведомстве добавили, что параллельно с возможными предстоящими переговорами по контракту, совместно с украинскими властями необходимо будет провести тщательную проверку и комплексную проверку деталей компании, включая коррупцию, структуру собственности и отмывание денег.

Напомним, украинская компания SkyFall за время полномасштабной войны смогла более чем вдвое снизить стоимость производства тяжелого ударного дрона типа "Баба Яга" (Vampire) — почти с $20 000 на старте до нынешних $8500 за единицу.

Автор:
Татьяна Бессараб