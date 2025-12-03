- Категория
В Дании строят первый в Европе завод, где Украина будет производить ракетное топливо на территории НАТО
В Дании в городке Военс стартовало строительство завода Fire Point, где Украина с 2026 года будет производить ракетное топливо на территории НАТО.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bild.
Украинское ракетное топливо будет производиться в Дании
В Дании, в 60 км севернее Фленсбурга, в городке Военс стартовало строительство уникального завода Fire Point, где Украина будет производить ракетное топливо на территории НАТО. Инициаторами проекта стали министр экономики Дании Мортен Бедсков, мэр Хадерслева Мадс Скау и директор Fire Point Вячеслав Бондарчук.
Проект перешел в следующую фазу: ожидается создание рабочих мест в Южной Ютландии и развитие датской оборонной промышленности.
Дания стала первой страной НАТО, позволившей украинским оборонным компаниям размещать производственные мощности на своей территории.
Завод должен заработать в 2026 году.
Отмечается, что проект вызвал противоречивую реакцию. В частности, посольство РФ в Дании его раскритиковало, а часть местных жителей выражает обеспокоенность по безопасности.
Кроме того, Украина подписала соглашение с Нидерландами о производстве беспилотников. Сотрудничество усилит производственные мощности и укрепит общую безопасность, устойчивость и инновации.