В Дании строят первый в Европе завод, где Украина будет производить ракетное топливо на территории НАТО

В Дании в городке Военс стартовало строительство завода Fire Point, где Украина с 2026 года будет производить ракетное топливо на территории НАТО.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bild.

Украинское ракетное топливо будет производиться в Дании

В Дании, в 60 км севернее Фленсбурга, в городке Военс стартовало строительство уникального завода Fire Point, где Украина будет производить ракетное топливо на территории НАТО. Инициаторами проекта стали министр экономики Дании Мортен Бедсков, мэр Хадерслева Мадс Скау и директор Fire Point Вячеслав Бондарчук.

Проект перешел в следующую фазу: ожидается создание рабочих мест в Южной Ютландии и развитие датской оборонной промышленности.

Дания стала первой страной НАТО, позволившей украинским оборонным компаниям размещать производственные мощности на своей территории.

Завод должен заработать в 2026 году.

Отмечается, что проект вызвал противоречивую реакцию. В частности, посольство РФ в Дании его раскритиковало, а часть местных жителей выражает обеспокоенность по безопасности.

Кроме того, Украина подписала соглашение с Нидерландами о производстве беспилотников. Сотрудничество усилит производственные мощности и укрепит общую безопасность, устойчивость и инновации.