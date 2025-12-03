Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,33

--0,01

EUR

49,18

--0,13

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,30

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Дании строят первый в Европе завод, где Украина будет производить ракетное топливо на территории НАТО

ракета
Украинское ракетное топливо будет производиться в Дании / Pixabay

В Дании в городке Военс стартовало строительство завода Fire Point, где Украина с 2026 года будет производить ракетное топливо на территории НАТО.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bild.

Украинское ракетное топливо будет производиться в Дании

В Дании, в 60 км севернее Фленсбурга, в городке Военс стартовало строительство уникального завода Fire Point, где Украина будет производить ракетное топливо на территории НАТО. Инициаторами проекта стали министр экономики Дании Мортен Бедсков, мэр Хадерслева Мадс Скау и директор Fire Point Вячеслав Бондарчук.

Проект перешел в следующую фазу: ожидается создание рабочих мест в Южной Ютландии и развитие датской оборонной промышленности.

Дания стала первой страной НАТО, позволившей украинским оборонным компаниям размещать производственные мощности на своей территории.

Завод должен заработать в 2026 году.

Отмечается, что проект вызвал противоречивую реакцию. В частности, посольство РФ в Дании его раскритиковало, а часть местных жителей выражает обеспокоенность по безопасности.

Кроме того, Украина подписала соглашение с Нидерландами о производстве беспилотников. Сотрудничество усилит производственные мощности и укрепит общую безопасность, устойчивость и инновации.

Автор:
Ольга Опенько