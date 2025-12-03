Запланована подія 2

В Данії будують перший у Європі завод, де Україна вироблятиме ракетне паливо на території НАТО

ракета
Українське ракетне паливо вироблятимуть у Данії / Pixabay

У Данії в містечку Воєнс стартувало будівництво заводу Fire Point, де Україна з 2026 року вироблятиме ракетне паливо на території НАТО.

Як пише Delo.ua, про це інформує Bild.

Українське ракетне паливо вироблятимуть у Данії

У Данії, за 60 км на північ від Фленсбурга, у містечку Воєнс стартувало будівництво унікального заводу Fire Point, де Україна  вироблятиме ракетне паливо на території НАТО. Ініціаторами проєкту стали міністр економіки Данії Мортен Бьодсков, мер Хадерслева Мадс Скау та директор Fire Point В’ячеслав Бондарчук.

Проєкт уже перейшов у наступну фазу: очікується створення робочих місць у Південній Ютландії та розвиток данської оборонної промисловості.

Данія стала першою країною НАТО, яка дозволила українським оборонним компаніям розміщувати виробничі потужності на своїй території.

Завод має запрацювати у 2026 році.

Зазначається, що проєкт викликав суперечливу реакцію. Зокрема, посольство РФ у Данії його розкритикувало, а частина місцевих жителів висловлює занепокоєння щодо безпеки.

Окрім того, Україна підписала угоду з Нідерландами про виробництво безпілотників. Співпраця посилить виробничі потужності та зміцнить спільну безпеку, стійкість і інновації.

Автор:
Ольга Опенько