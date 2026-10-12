Держгеонадра продають родовища на 25% дешевше: що виставили на повторні аукціони

Державна служба геології та надр України оголосила про проведення 20 жовтня 2026 року повторних торгів із продажу пʼяти спеціальних дозволів на користування надрами.

Як пише Dilo, про це повідомляє виданння NADRA.INFO.

Стартова вартість усіх лотів знижена на 25% порівняно з початковою ціною перших торгів, які не відбулися 1 жовтня.

Родовище глини, суглинку та піску

Серед запропонованих об'єктів — ділянка Західна Краснопільського (Михайлівського) родовища у Сумській області. Лотовий об'єкт містить поклади тугоплавкої глини, суглинку та каолінистого піску.

Стартова ціна спецдозволу становить 1,56 млн грн. Ініціатором проведення торгу виступило ТОВ "Керамейя" бізнесмена Івана Телющенка.

Бурштинові ділянки

Основну частину виставлених лотів складають родовища бурштину в Рівненській області.

Найдешевшим із них є спецдозвіл на ділянку Озерна 14 зі стартовою ціною 1,22 млн грн , ініціатором аукціону для якої є ТОВ "Амбер ЛР" Василя Червінки.

зі стартовою ціною , ініціатором аукціону для якої є ТОВ "Амбер ЛР" Василя Червінки. Також повторно виставлено ділянку Пʼята зі стартовою вартістю 8,52 млн грн (ініціатор — ТОВ "Стоун-Ком" Крістіни Вертипорох і Марини Степанюк) та ділянку Нівецьк-77 із початковою ціною 7,63 млн грн , торги по якій ініціювало ТОВ "Землі Полісся".

зі стартовою вартістю (ініціатор — ТОВ "Стоун-Ком" Крістіни Вертипорох і Марини Степанюк) та ділянку із початковою ціною , торги по якій ініціювало ТОВ "Землі Полісся". Найдорожчим лотом повторних аукціонів стала бурштинова ділянка Себек у Рівненській області. Стартова ціна спецдозволу на розробку цього родовища визначена на рівні 11,47 млн грн, а ініціатором торгів також виступила компанія "Амбер ЛР"

Нагадаємо, Державна служба геології та надр України провела повторний аукціон із продажу спеціального дозволу на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобування бурштину на Андрійківській ділянці у Житомирській області.