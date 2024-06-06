Для восстановления Украине необходимо построить 3-4 завода по производству оконного стекла.

Чтобы иметь достаточно оконного стекла для восстановления Украины, нужно построить 3-4 завода мощностью по 25 миллионов квадратных метров продукции в год.

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Об этом рассказал президент Всеукраинского союза производителей строительных материалов Константин Салий, передает "Укринформ".

Он акцентировал внимание на том, что современное оконное (термополированное) стекло в Украине вообще не производится. До войны 85% таковой продукции импортировалось из Беларуси и России.

"На рынке стекла была вакханалия: его массово завозили из таких стран, как Кыргызстан или Азербайджан. Причем, везли продукцию, изготовленную по стандартам, которые уступали даже советским ГОСТам. Мол: Украина все возьмет. А Гомельский казенный завод из Беларуси до сих пор пытается продавать свое стекло Украине. И находятся те, кто покупает и завозит такую продукцию, не чувствуя никакой ответственности", – рассказал специалист.

Он пояснил, что одной из важнейших задач для восстановления Украины является обеспечение собственного производства такой продукции.

По его подсчетам, Украине необходимо построить 3-4 завода мощностью по 25 миллионов квадратных метров термополированного стекла в год.

Президент союза также рассказал, что пока о сооружении этих заводов было слышно на уровне деклараций: и турки, и китайцы хотели что-то построить, и украинские бизнесмены планировали развернуть такое производство в Киевской области.

"Но пока не увидим действующего завода, пока не появится коллектив, который может выдерживать производительные нагрузки, мы не можем говорить, что после войны оконного стекла нам будет хватать", - говорит Салий.

А вот отечественного ПВХ профиля и других комплектующих для окон, как на нынешний уровень потребления, хватает. Вдобавок, во время войны Украина нарастила экспорт оконных систем.

"Они ничем не хуже польских. Наоборот - лучше и дешевле. Поэтому даже Германия, Франция и Британия начали покупать украинскую продукцию", - сообщил президент союза.

По его словам, украинские производители хотят закрепиться на рынке ЕС, поэтому, в отличие от некоторых конкурентов, по-настоящему честны с европейскими заказчиками и потребителями.

"Если на наших системах написана "марка теплосопротивления А-3", они действительно соответствуют заявленным параметрам. В противоположность продукции ряда зарубежных производителей, часто завышающих этот показатель в документации", - отметил Салий.

По словам директора направления "Строительные материалы" сети торговых центров "Эпицентр К" Сергея Будникова, последний завод по изготовлению термополированного стекла "Пролетарий" в Лисичанске был частично разрушен в 2015 году, а затем полностью остановлен. Предприятие обанкротилось из-за значительных долгов за газ.

В конце 2010-х были планы создать крупное современное стеклопроизводство в Бородянке Киевской области с инвестициями в 300 млн долларов, однако воплощение проекта так и не началось.

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