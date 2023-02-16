Разбитые окна. Как живет рынок окон и стеклопакетов после года полномасштабной войны

При прилете российской ракеты или дрона камикадзе взрыв уничтожает не только непосредственную цель. Взрывная волна часто уничтожает окна окрестных построек. Спустя почти год полномасштабной войны с Россией замена окон стала довольно частой заботой как простых украинцев, живущих на прифронтовых территориях, так и для местных властей, если речь идет о разбитых окнах школ и детских садов.

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Вместе с тем, производители окон и стеклопакетов пострадали от войны как и другой бизнес в Украине. За 2022 год рынок окон в Украине упал почти вдвое, а цены выросли на 80%, так что многим украинцам замена старых окон на новые сейчас не по карману.

Кроме того, по отрасли сильно ударили отключение света из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Особенно это касается производителей ПВХ профилей, где оборудование требует непрерывного электроснабжения. Хотя сейчас большинство крупных производителей уже адаптировались к отключениям и закупили мощные генераторы. Однако цена киловатт от генератора вызвала и удорожание готовой продукции.

Ситуацию на рынке несколько улучшают заказы со стороны местных властей и фондов, финансирующих восстановление поврежденных зданий и объектов критической инфраструктуры, но это компенсирует потери от сокращения строительства и отсутствия заказов со стороны населения. Хотя после окончания войны и начала большого восстановления рынок однозначно оживет и заказов для производителей окон и стеклопакетов будет предостаточно. Но сейчас отрасль адаптируется к вызовам военного времени и вместе со всей страной ждет Победу.

Строительство остановилось, а населению сейчас не до замены окон

Участник Ассоциации окон и Фасадов и руководитель консалтингового проекта "Оконный консалтинг" Олег Кесслер говорит, что в результате войны в 2022 году рынок окон в Украине упал на 40% по сравнению с 2021 годом.

Это падение связано не только с сокращением строительства. В общем, новое строительство занимает 30% от общего рынка окон, а все остальное это модернизация старого жилищного фонда. А покупателям, проживающим в домах со старыми окнами, сейчас не до того. Кроме того, у нас сейчас отвалилась часть жилищного фонда: часть Донецкой области, Луганской области, а также частично Харьковская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области. Словом оккупированы территории. Хотя часть производителей продолжила работу и в оккупации.

“Многие люди уехали. Я часто общаюсь с дилерами. Они рассказывают, что обычно приходят к потенциальному клиенту, делают замеры, подсчитывают затраты, а затем озвучивают цену. А покупатель им говорит: знаете, женщина с детьми уехали, когда вернутся будем думать. Цены на окна выросли почти вдвое и монтажные работы стали дороже”, - говорит Кесслер.

Он отмечает, что сейчас есть определенные заказы со стороны государства, проводят тендер, но их сейчас мало. Больше заказов от фондов, занимающихся восстановлением объектов социальной инфраструктуры после обстрелов и местных властей.

До полномасштабной войны окна на Украину практически не завозились: отечественные производители удовлетворяли практически 95-98% внутреннего рынка и даже экспортировали свою продукцию. Хотя комплектующие зачастую были импортными. Так, фурнитура на 45% была украинского производства, единственный завод, который производил, находился в Днепре. Оконный профиль на украинском рынке также на 50% был отечественного производства. Его производил завод в Новой Каховке, этот завод из-за войны войны был релоцирован в Тернополь и в этом году запустит производство, но в 2022 году предприятие не работало.

С импортными комплектующими на окна были определенные проблемы. К примеру оконные стекла у нас почти все было привозным. И возили его до полномасштабной войны из России и Белоруссии. После вторжения от поставок из России наши производители отказались, а вот из Белоруссии продолжают возить через Польшу, хотя доля упала. Наше государство пока не ввело против них санкций, мы же официально с ними не воюем. Наши производители окон почти сразу же переориентировались на поставки из Турции и стран ЕС. Ни одно производство не остановилось из-за нехватки стекла, но цены выросли довольно существенно”, - говорит Кесслер.

По его словам, цены на окна за год войны выросли на 80%. Главным образом, это связано с девальвацией гривны и увеличением доли импортных комплектующих. Также сыграли свою роль в удорожании логистики, росте цен на топливо и стоимости электроэнергии. Эксперт отмечает, что отключение света из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры стало довольно сильным ударом для отрасли.

“Особенно критической была ситуация на предприятиях, производящих ПВХ-профиль. Оборудование на таких заводах как сталеплавильная печь, если оно остановится, может выйти из строя навсегда. Так что такие производства нуждаются в бесперебойном питании. Проблемы из-за отключения света были в Днепре на производстве WDS, в Киевской области на Викналенде и на предприятии в Смеле. Но сейчас почти все производители купили мощные генераторы и адаптировались к отключениям», – рассказал Кесслер.

На рынке стеклопакетов дефицит рабочих рук

Директор направления "Строительные материалы" сети торговых центров "Эпицентр К" Сергей Будников говорит, что до начала полномасштабных военных действий рынок производства стеклопакетов активно развивался, как и многие другие отрасли экономики.

“В течение 2010-2018 годов производители стеклопакетов активно внедряли в свой производственный процесс принципы энергоэффективности. Следовательно, уже в 2019 году энергоэффективность окон наконец-то стала нормой на рынке. В течение последующих лет в жилищном строительстве должен был состояться полноценный переход на применение мультифункционального стекла, сочетающего максимальную прозрачность, солнцезащиту и энергоэффективность. Однако процесс прервался из-за ситуации в стране и остановки строительства”, - говорит Будников.

Он говорит, что в 2021 году Украина импортировала 340 тысяч тонн стекла. При этом примерно 250 тыс. тонн из общего объема были импортированы из России и Беларуси. То есть украинские предприятия чаще всего осуществляли вывоз в эти страны сырья для изготовления стекла, а затем оно возвращалось в Украину в виде готового продукта.

“В настоящее время импорт осуществляется из Польши, Азербайджана, Турции и других стран. Впрочем, что касается вопроса собственного производства стекла для производства стеклопакетов, отмечу, что в Украине нет предприятий по изготовлению термополированного стекла. Последний завод "Пролетарий" был частично разрушен в 2015 году, а затем полностью остановлен", - рассказывает Будников.

Он также отмечает, что рынок металлопластиковых конструкций уменьшился вдвое, остановлено жилищное многоквартирное строительство, отсутствует активная фаза восстановления разрушенной инфраструктуры – дефицита стекла и стеклопакетов нет. Поэтому у большинства производителей стеклопакетов наблюдается профицит мощностей.

Также на производителей оказала существенное влияние ситуация с дефицитом электроэнергии. Но основные игроки этого рынка уже совершили переход на генераторы, увеличив затраты на топливо, что, в свою очередь, привело к росту цен.

Кроме электроэнергии, есть еще один очень важный фактор – рабочая сила. В строительной отрасли задействовано очень много мужчин, и многие взяли в руки оружие и останавливают захватчиков. В этой связи, на рынке ощущается большой дефицит рабочих рук на производствах. И это не касается не только этой отрасли, но и всех сфер, где нужны мужские руки и еще не автоматизированные производственные процессы. В качестве примера – рабочие руки для замены стеклопакета.

“Что касается перспектив, при резком запуске процесса восстановления, скорее всего, мы испытываем дефицит стекла и, соответственно, стеклопакетов. На мой взгляд, Украина очень нуждается в собственном заводе по производству стекла, который позволил бы удовлетворить будущий спрос и дать возможность снизить стоимость”, - отмечает директор направления “Эпицентра”.