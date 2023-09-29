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Французская компания строит завод в Ивано-Франковской области
Французская группа компаний Saint-Gobain приступила к строительству завода сухих строительных смесей в Тлумацком районе Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Как рассказал генеральный директор Saint-Gobain Construction Products Ukraine Кирилл Песенков, инвестиции в строительство составляют 9 млн евро.
Планируется, что завод будет производить 60 тысяч тонн продукции в год.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Компания намерена выйти на планируемую мощность до конца 2024 года.
На первом этапе работы завода будет создано около 30 рабочих мест.
Строительство завода возле Хотимирского гипсового месторождения компания Saint-Gobain планировала еще в 2017 году рядом с заводом по производству гипсокартона.
Группа планировала инвестировать в производственный комплекс из двух объектов до 65 млн. евро.
Гипсовый карьер разрабатывает дочерняя компания Saint-Gobain Construction Products Ukraine – ЧП "Троянские гипсы".
По данным Opendatabot, владельцем ООО "Сен-Гобен Строительная продукция Украина" является французское АО "Сен-Гобен Изовер" (JSC Saint-Gobain Isover). По итогам 2022 года компания получила 279 млн грн дохода, 18,5 млн грн чистой прибыли.
СПРАВКА:
Saint-Gobain – один из крупнейших в Европе производитель стройматериалов, основанный в 1665 году. Группа работает в трех секторах: инновационные материалы (включая плоские стекла и стекла для специальных применений), строительная продукция (тепло- и звукоизоляционные материалы, сухие строительные смеси и растворы, акустические панели, гипсовые смеси и гипсокартон), а также занимается дистрибуцией строительных материалов .
Штаб-квартира группы находится в Париже. Она объединяет более 1 тыс. компаний в 67 странах, где работает более 170 тыс. человек. В Украине группа представлена офисом продаж с 1995 года.