Французская компания строит завод в Ивано-Франковской области

Французская группа компаний Saint-Gobain приступила к строительству завода сухих строительных смесей в Тлумацком районе Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как рассказал генеральный директор Saint-Gobain Construction Products Ukraine Кирилл Песенков, инвестиции в строительство составляют 9 млн евро.

Планируется, что завод будет производить 60 тысяч тонн продукции в год.

Компания намерена выйти на планируемую мощность до конца 2024 года.

На первом этапе работы завода будет создано около 30 рабочих мест.

Строительство завода возле Хотимирского гипсового месторождения компания Saint-Gobain планировала еще в 2017 году рядом с заводом по производству гипсокартона.

Группа планировала инвестировать в производственный комплекс из двух объектов до 65 млн. евро.

Гипсовый карьер разрабатывает дочерняя компания Saint-Gobain Construction Products Ukraine – ЧП "Троянские гипсы".

По данным Opendatabot, владельцем ООО "Сен-Гобен Строительная продукция Украина" является французское АО "Сен-Гобен Изовер" (JSC Saint-Gobain Isover). По итогам 2022 года компания получила 279 млн грн дохода, 18,5 млн грн чистой прибыли.

СПРАВКА:

Saint-Gobain – один из крупнейших в Европе производитель стройматериалов, основанный в 1665 году. Группа работает в трех секторах: инновационные материалы (включая плоские стекла и стекла для специальных применений), строительная продукция (тепло- и звукоизоляционные материалы, сухие строительные смеси и растворы, акустические панели, гипсовые смеси и гипсокартон), а также занимается дистрибуцией строительных материалов .

Штаб-квартира группы находится в Париже. Она объединяет более 1 тыс. компаний в 67 странах, где работает более 170 тыс. человек. В Украине группа представлена офисом продаж с 1995 года.