Французька компанія будує завод на Івано-Франківщині

Французька група компаній Saint-Gobain розпочала будівництво заводу сухих будівельних сумішей у Тлумацькому районі Івано-Франківської області.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як розповів генеральний директор Saint-Gobain Construction Products Ukraine Кирило Песенков, інвестиції у будівництво становлять 9 млн євро.

Планується, що завод вироблятиме 60 тисяч тонн продукції на рік.

Компанія має намір вийти на заплановану потужність до кінця 2024 року.

На першому етапі роботи заводу буде створено близько 30 робочих місць.

Будівництво заводу біля Хотимирського гіпсового родовища компанія Saint-Gobain планувала ще 2017 року, поряд із заводом із виробництва гіпсокартону. Група планувала інвестувати у виробничий комплекс із двох об'єктів до 65 млн євро.

Гіпсовий кар'єр розробляє дочірня компанія Saint-Gobain Construction Products Ukraine - ПП "Троянські гіпси".

За даними Opendatabot, власником ТОВ "Сен-Гобен Будівельна продукція Україна" є французька АТ "Сен-Гобен Ізовер" (JSC Saint-Gobain Isover). За підсумками 2022 року компанія отримала 279 млн грн доходу, 18,5 млн грн чистого прибутку.

ДОВІДКА:

Saint-Gobain - один із найбільших у Європі виробник будматеріалів, заснована 1665 року. Група працює у трьох секторах: інноваційні матеріали (включно з плоским склом і склом для спеціальних застосувань), будівельна продукція (тепло- і звукоізоляційні матеріали, сухі будівельні суміші та розчини, акустичні панелі, гіпсові суміші та гіпсокартон), а також займається дистрибуцією будівельних матеріалів.

Штаб-квартира групи розташована в Парижі. Вона об'єднує понад 1 тис. компаній у 67 країнах, у яких працює понад 170 тис. осіб. В Україні група представлена офісом продажів з 1995 року.