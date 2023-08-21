У Вінниці збудують агрохарчовий парк

У Вінниці на базі індустріального стартувало будівництво агрохарчового парку Volia Agri-Food Park Vinnytsia.

Про це 21 серпня повідомила пресслужба Вінницької міської ради.

Volia Agri-Food Park Vinnytsia спеціалізуватиметься на виробництві проміжної та кінцевої продукції харчової промисловості, наданні спеціалізованих послуг, проведенні досліджень та розробок в агрохарчовій сфері.

Інвестори проєкта розраховують, що індустріальний парк стане "ядром майбутньої екосистеми харчової долини Volia в країні".

"Тут ми створюємо високотехнологічну, енергоефективну та екологічну інфраструктуру для ефективної діяльності харчових підприємств, зменшення їх операційних витрат та збільшення прибутковості, сприяючи інноваціям у харчовій галузі", – розповів інвестор Борис Шестопалов.

Перша черга будівництва агрохарчового парку включатиме розвиток інженерних мереж, доріг та благоустрою на території парку, побудову бізнес-центра для резидентів, Light Industry Box для розміщення виробництва малих харчових підприємств, логістичний центр.

Агрохарчовий парк розбудують на площі 35,7 гектарів з урахуванням принципів сталого розвитку, відповідно до рекомендацій UNIDO.

У Вінниці вже існує чотири індустріальних парки і, як вважають в міськраді, вони не конкурують між собою, а доповнюють один одного.

Розробники запевняють, що інфраструктура та сервісні можливості Volia Agri-Food Park Vinnytsia створять середовище для усього ланцюжка створення проєктів – від ідеї до продажу готового продукту, включаючи:

дослідження та інновації;

розробку рецептур та створення нових продуктів;

тестування та вдосконалення продукту;

серійне виробництво;

складську та транспортну логістику;

сертифікацію продукції;

організацію продажів та розвиток експортного потенціалу.

Зауважимо, що з 60 індустріальних парків, які існують в Україні, більшість об'єктів – це лише ділянка землі, огороджена парканом, на якій не ведеться жодна діяльність. Про те, що заважає українським компаніям перевезти туди свої виробництва, читайте матеріалі Delo.ua.