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В Виннице построят агропродовольственный парк
В Виннице на базе индустриального стартовало строительство агропродовольственного парка Volia Agri-Food Park Vinnytsia.
Об этом 21 августа сообщила пресс-служба Винницкого городского совета.
Volia Agri-Food Park Vinnytsia будет специализироваться на производстве промежуточной и конечной продукции пищевой промышленности, предоставлении специализированных услуг, проведении исследований и разработок в агропродовольственной сфере.
Инвесторы проекта рассчитывают, что индустриальный парк станет "ядром будущей экосистемы пищевой долины Volia в стране".Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Здесь мы создаем высокотехнологичную, энергоэффективную и экологическую инфраструктуру для эффективной деятельности пищевых предприятий, уменьшение их операционных расходов и увеличение прибыльности, способствуя инновациям в пищевой отрасли", – рассказал Борис Шестопалов.
Первая очередь строительства агропродовольственного парка будет включать в себя развитие инженерных сетей, дорог и благоустройства на территории парка, строительство бизнес-центра для резидентов, Light Industry Box для размещения производства малых пищевых предприятий, логистический центр.
Агропродовольственный парк будет построен на площади 35,7 гектаров с учетом принципов устойчивого развития, в соответствии с рекомендациями UNIDO.
В Виннице уже существует четыре индустриальных парка и, как считают в горсовете, они не конкурируют между собой, а дополняют друг друга.
Разработчики уверяют, что инфраструктура и сервисные возможности Volia Agri-Food Park Vinnytsia создадут среду для всей цепочки создания проектов – от идеи до продажи готового продукта, включая:
- исследования и инновации;
- разработку рецептур и создание новых продуктов;
- тестирование и усовершенствование продукта;
- серийное производство;
- складскую и транспортную логистику;
- сертификацию продукции;
- организацию продаж и развитие экспортного потенциала.
Отметим, что из 60 индустриальных парков, существующих в Украине, большинство объектов – это лишь участок земли, огражденный забором, на котором не ведется никакая деятельность. О том, что мешает украинским компаниям перевезти свои производства, читайте материале Delo.ua.