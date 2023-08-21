В Виннице построят агропродовольственный парк

В Виннице на базе индустриального стартовало строительство агропродовольственного парка Volia Agri-Food Park Vinnytsia.

Об этом 21 августа сообщила пресс-служба Винницкого городского совета.

Volia Agri-Food Park Vinnytsia будет специализироваться на производстве промежуточной и конечной продукции пищевой промышленности, предоставлении специализированных услуг, проведении исследований и разработок в агропродовольственной сфере.

Инвесторы проекта рассчитывают, что индустриальный парк станет "ядром будущей экосистемы пищевой долины Volia в стране".

"Здесь мы создаем высокотехнологичную, энергоэффективную и экологическую инфраструктуру для эффективной деятельности пищевых предприятий, уменьшение их операционных расходов и увеличение прибыльности, способствуя инновациям в пищевой отрасли", – рассказал Борис Шестопалов.

Первая очередь строительства агропродовольственного парка будет включать в себя развитие инженерных сетей, дорог и благоустройства на территории парка, строительство бизнес-центра для резидентов, Light Industry Box для размещения производства малых пищевых предприятий, логистический центр.

Агропродовольственный парк будет построен на площади 35,7 гектаров с учетом принципов устойчивого развития, в соответствии с рекомендациями UNIDO.

В Виннице уже существует четыре индустриальных парка и, как считают в горсовете, они не конкурируют между собой, а дополняют друг друга.

Разработчики уверяют, что инфраструктура и сервисные возможности Volia Agri-Food Park Vinnytsia создадут среду для всей цепочки создания проектов – от идеи до продажи готового продукта, включая:

исследования и инновации;

разработку рецептур и создание новых продуктов;

тестирование и усовершенствование продукта;

серийное производство;

складскую и транспортную логистику;

сертификацию продукции;

организацию продаж и развитие экспортного потенциала.

Отметим, что из 60 индустриальных парков, существующих в Украине, большинство объектов – это лишь участок земли, огражденный забором, на котором не ведется никакая деятельность. О том, что мешает украинским компаниям перевезти свои производства, читайте материале Delo.ua.