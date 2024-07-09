Японія передала ДСНС 2 машини механізованого розмінування Nikken: працюватимуть в Запорізькій та Донецькій областях

Уряд Японії передав Україні ще 2 машини механізованого розмінування Nikken. Вони будуть направлені підрозділам ДСНС у Запорізькій та Донецькій областях.

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Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він зазначив, що отримана техніка та робота саперів – це сотні врятованих життів у майбутньому, адже з початку повномасштабного вторгнення понад 300 цивільних людей загинуло, і ще більш як 680 поранено внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах.

"Дякую Уряду Японії, Надзвичайному і Повноважному Послу Японії в Україні Мацуді Кунінорі, агенції міжнародного співробітництва JICA та за відчутну підтримку нашої країни у такі непрості часи", - заявив голова МВС.

"Передані машини сьогодні ж відправляться у Запорізьку та Донецьку області для виконання необхідних завдань", - повідомила пресслужба МВС.

Фото: МВС / facebook

Наразі ДСНС використовує 42 машини механізованого розмінування, і до кінця року третина парку спецмашин буде саме японського виробництва.

Клименко також розповів, що українські сапери навчаються у Японії. Крім того, йде робота над створенням ремонтної бази для того, щоб швидко приводити до ладу техніку.

Нагадаємо, міжнародні партнери України виділили на проєкти в гуманітарному розмінуванні на 2022-2027 роки понад 700 мільйонів доларів в еквіваленті. Серед ключових донорів - США, Швейцарія, Норвегія, країни ЄС, Японія, Нідерланди, Німеччина та інші.

Розмінування в Україні

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Якщо проблема замінування не буде ефективно вирішуватись, кількість жертв від мін до 2030 року може сягнути 9 тисяч.

Також забруднення зробило непридатними частину найцінніших сільськогосподарських угідь країни. Це вплинуло як на економіку України, так і на продовольчу безпеку в світі.

Щоб пришвидшити розмінування, Україна має намір використовувати всі наявні в її розпорядженні технологічні інструменти.

Крім того, уряд України хоче залучити до розмінування земель штучний інтелект, який аналізуватиме великі масиви даних (big data).

Вже з початку 2024 року в Україні оновили та переглянули план пріоритетного повернення у господарську експлуатацію сільськогосподарських земель. Згідно з новим планом, першочерговому обстеженню та, за необхідності, очищенню та розмінуванню, підлягають вже понад 512 тисяч гектарів сільгоспугідь.

Додамо, що в Україні запустили інформаційний портал demine.gov.ua, на якому буде акумулюватися вся інформація про гуманітарне розмінування.