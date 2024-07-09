Япония передала ГСЧС 2 машины механизированного разминирования Nikken: будут работать в Запорожской и Донецкой областях

Правительство Японии передало Украине еще 2 машины механизированного разминирования Nikken. Они будут направлены подразделениям ГСЧС в Запорожской и Донецкой областях.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он отметил, что полученная техника и работа саперов – это сотни спасенных жизней в будущем, ведь с начала полномасштабного вторжения более 300 гражданских людей погибли, и еще более 680 ранены в результате подрыва на взрывоопасных предметах.

"Благодарю Правительство Японии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Украине Мацуди Кунинори, агентство международного сотрудничества JICA и за ощутимую поддержку нашей страны в такие непростые времена", - заявил глава МВД.

"Переданные машины сегодня же отправятся в Запорожскую и Донецкую области для выполнения необходимых задач", - сообщила пресс-служба МВД.

Фото: МВД / facebook

В настоящее время ГСЧС использует 42 машины механизированного разминирования, и до конца года треть парка спецмашин будет именно японского производства.

Клименко также рассказал, что украинские саперы учатся в Японии. Кроме того, идет работа над созданием ремонтной базы для того, чтобы быстро приводить в порядок технику.

Напомним, международные партнеры Украины выделили на проекты в гуманитарном разминировании на 2022-2027 годы более 700 миллионов долларов в эквиваленте. Среди ключевых доноров – США, Швейцария, Норвегия, страны ЕС, Япония, Нидерланды, Германия и другие.

Разминирование в Украине

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв от мин до 2030 года может составить 9 тысяч.

Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире.

Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты.

Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, анализирующий большие массивы данных (big data).

Уже с начала 2024 года в Украине обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, первоочередному обследованию и, при необходимости, очистке и разминированию, подлежит уже более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.

Добавим, что в Украине запустили информационный портал demine.gov.ua, на котором будет аккумулироваться вся информация о гуманитарном разминировании.