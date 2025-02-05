Японія передала "Київводоканалу" обладнання для покращення водопостачання

"Київводоканал" отримав нове обладнання в рамках Програми екстреного відновлення, яку підтримує Агентство міжнародного співробітництва Японії (JICA).

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Урочиста передача відбулася за участі заступниці міністра розвитку громад та територій Марини Денисюк, представників Посольства Японії та керівництва JICA.

За словами Марини Денисюк, війна створила значне навантаження на критично важливу інфраструктуру України, зокрема на системи водопостачання та водовідведення. Отримане обладнання, зокрема системи очищення та знезараження води, автоцистерни, генератори та аераційні системи, є важливим кроком у підвищенні надійності державних послуг.

Японія через JICA вже сприяла модернізації гуманітарного розмінування, медичного обладнання, розвитку транспортної та енергетичної інфраструктури, а також покращенню освітніх закладів і підтримці сільського господарства.

З моменту запуску спільної Програми екстреного відновлення Японія вже зробила внесок у модернізацію засобів гуманітарного розмінування та медичного обладнання, трансформацію транспортних та енергетичних послуг, сприяння управління відходами від руйнувань, покращення освітніх закладів, надання постійної підтримки нашому сільськогосподарському сектору.

Зазначається, що "Київводоканал" почав отримувати обладнання в межах Субпроєкту екстреного покращення водопостачання з лютого 2024 року, а з травня – також у рамках Субпроєкту каналізування.

Додамо, раніше JICA замовило в українських виробників техніку для гуманітарного розмінування, яку планує передати ДСНС України в рамках довгострокового партнерства.