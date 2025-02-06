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Японія допоможе Україні відновити родючість грунтів за допомогою нанобульбашок

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Японія допоможе Україні у відновленні та підвищенні родючості земель.ФОТО: darg.gov.ua

Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) та компанія Kakuichi допоможуть Україні у відновленні та підвищенні родючості сільськогосподарських земель шляхом впровадження перспективної технології нанобульбашок – насичення грунтів киснем.

Про це повідомило Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Kakuichi є одним із провідних виробників систем нанобульбашок. Компанія в межах пілотного проєкту передала Україні три таких генератори, а до кінця лютого їх планується встановити в Києві, на Одещині та Полтавщині, щоб перевірити ефективність на українських сільгоспугіддях.

Фахівці вважають, що унікальна технологія дозволить відмовитися від хімічних добрив та запровадити екологічно чистий підхід. Вода, збагачена нанобульбашками, відновлює ґрунт і стимулює ріст рослин.

“Особливо важливою ця технологія може стати для відновлення земель, які зазнали пошкоджень внаслідок російської агресії. Хоча дослідження на українських ґрунтах лише розпочинаються, є всі підстави вважати, що японські технології стануть цінним інструментом для відновлення сільськогосподарського потенціалу України”, додали у держагентстві.

Нагадаємо, Японія передала "Київводоканалу" обладнання для покращення водопостачання. Отримане обладнання, зокрема системи очищення та знезараження води, автоцистерни, генератори та аераційні системи, є важливим кроком у підвищенні надійності державних послуг.

Автор:
Тетяна Ковальчук