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Украина получила около $1,2 млрд от Японии

доллар
Фото: Freepik

Украина получила около 1,2 млрд долларов от Японии через проекты Всемирного банка.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, средства будут направлены на проекты в социальной, медицинской, образовательной областях, восстановление и поддержку бизнеса.

В частности,

  • 602 млн долларов предоставлено в рамках проекта INSPIRE на обеспечение соцзащиты малообеспеченных и уязвимых слоев населения.
  • 400 млн. долларов по программе SURGE на финансирование восстановления и устойчивости Украины.
  • 250 млн долларов по проекту RISE на развитие частного сектора.
  • 220 млн долларов в рамках проекта THRIVE для повышения эффективности государственных расходов на здравоохранение.
  • 200 млн долларов – проект LEARN для развития безопасной и комфортной образовательной среды.

1 миллиард долларов от Японии и Великобритании

Также Украина привлекла 1 млрд долларов от Японии и Великобритании в рамках программы Всемирного банка в поддержку реформ,   сообщает   Минфин Украины. Отмечается, что этот транш поступил в рамках программы по второму займу в поддержку политики развития "Основы роста" (Second Growth Foundations Development Policy Loan – DPL).

Финансирование состоит из 567 млн. долларов под гарантии правительства Японии в рамках Целевого фонда по предоставлению Украине необходимой кредитной поддержки (ADVANCE Ukraine) и 483 млн. долларов под гарантии правительства Великобритании.

Напомним, совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине финансирования более чем на 2 млрд долларов 18 декабря 2024 года.

Автор:
Светлана Манько