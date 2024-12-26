Україна отримала близько $ 1,2 млрд від Японії

Україна отримала близько 1,2 млрд доларів від Японії через проєкти Світового банку.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, кошти будуть спрямовані на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу.

Зокрема,

602 млн доларів надано в межах проєкту INSPIRE на забезпечення соцзахисту малозабезпечених та вразливих верств населення.

400 млн доларів за програмою SURGE на фінансування відновлення та стійкості України.

250 млн доларів за проєктом RISE на розвиток приватного сектору.

220 млн доларів у межах проєкту THRIVE задля підвищення ефективності державних витрат на охорону здоров’я.

200 млн доларів — проєкт LEARN для розбудови безпечного й комфортного освітнього середовища.

1 мільярд доларів від Японії і Великої Британії

Також Україна залучила 1 млрд доларів від Японії та Великої Британії в межах програми Світового банку на підтримку реформ, повідомляє Мінфін України. Зазначається, що цей транш надійшов в межах програми за другою позикою на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (Second Growth Foundations Development Policy Loan - DPL).

Фінансування складається з 567 млн доларів під гарантії уряду Японії в рамках Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine) та 483 млн доларів під гарантії уряду Великої Британії.

Нагадаємо, рада виконавчих директорів Світового банку схвалила виділення Україні фінансування на понад 2 млрд доларів 18 грудня 2024 року.